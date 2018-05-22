Новый бокс для подключения внешней видеокарты Razer Core X вмещает трехслотовые модели и стоит $300

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Вместе с обновленным 15-дюймовым игровым ноутбуком Razer Blade, который производитель называет самым компактным в мире, была представлена новая модель корпуса для внешней видеокарты Core X. Напомним, предыдущая модель бокса – Razer Core V2 – стоила целых $500. За новую уже просят $300.

Понятно, что ради снижения цены кое-чем пришлось пожертвовать. Этим «кое-чем» оказались средства подключения USB и Ethernet, а также фирменная подсветка Razer Chroma RGB. Таким образом, у Razer Core X есть только порт Thunderbolt 3, который служит одновременно для передачи данных и питания.

Из положительных моментов стоит отметить возможность установки трехслотовых моделей (предшественники помещали только двухслотовые) и более мощный блок питания – 650 Вт против 500 Вт у Core v2.

Также можно отметить, что Core X (и Core V2) теперь можно использовать и с ноутбуками Apple, а не только с моделями на Windows. Хотя Razer делает оговорку, что это должен быть MacBook под управлением ОС macOS High версии Sierra 10.13.4 или новее, а видеокарта – одна из совместимых моделей AMD Radeon. И хотя Razer рекомендует продукцию «красных», отметим, что поддержка Mac есть в официальных драйверах для многих адаптеров NVIDIA.

Само собой, Core X идет без какой-либо видеокарты внутри, ее нужно покупать отдельно. Новинка уже доступна для покупки на сайте производителя.

Источник: The Verge