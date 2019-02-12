Новый планшет iPad mini внешне будет неотличим от предшественника, но предложит более производительную начинку и доступную цену

Мы уже слышали о том, что Apple в этом году собирается представить новую версию планшета iPad mini, который не обновлялся уже несколько лет. Напомним, первый iPad mini вышел в 2012 году, а последнее, четвертое, поколение устройства было представлено в 2015 году. И вот сейчас ресурсы Mac Otakara и DigiTimes одновременно подтвердили грядущий выпуск пятого поколения iPad mini. Отметим, что в прошлом месяце о вероятном выпуске нового iPad mini также сообщал ресурс Bloomberg, а затем упоминание нового iPad mini было замечено в исходном коде iOS 12.2.

С учетом того, что с момента выпуска модели iPad mini 4 прошло уже четыре года, кроме улучшения технических параметров было бы логично предполагать новый дизайн в стиле актуальных моделей iPad Pro 2018 года. Но новые данные указывают на то, что по дизайну новая модель не будет сильно отличаться от предшественника. То есть, никаких тонких рамок iPad mini 5 не получит. Ресурс Mac Otakara приводит точные размеры корпуса нового iPad mini, которые в точности такие же, как у нынешней модели iPad mini 4. Новая модель сохранит кнопку Home, а также разъем 3,5 мм для наушников и порт Lightning, хотя модели iPad Pro в прошлом году перешли на более распространенный USB-С. Единственное известное на данный момент физическое изменение касается расположения микрофона, который переедет в верхнюю центральную часть задней панели.

Разумеется, новый iPad mini получит улучшенные характеристики. По предварительным данным, сердцем грядущей новинки выступит SoC A10 Fusion или A10X Fusion. И пускай это не самые новые решения, особой разницы в скорости запуска приложений между iPad mini, iPad Pro 9.7 2018 и iPad Pro 2018, пользователи ощутить не должны, так как производительность флагманских платформ избыточна уже не первый год. В то же время отсутствие кардинальных изменений в дизайне и старая платформа позволят Apple продавать новый iPad mini по более низкой цене. Увы, пока точных данных о цене нет, но нынешняя модель iPad mini 4 сейчас продается в США за $400, тогда как более новая модель iPad 2018, пускай и с меньшим объемом памяти, стоит $330. Касательно того, получил ли маленький iPad поддержку стилуса Apple Pencil, пока ясности нет.

Ранее говорилось, что Apple выпустит пятое поколение планшета iPad mini в первой половине 2019 года. То есть, наиболее вероятным видится его анонс на WWDC 2019 в июне. Там же, если верить последним слухам, ожидается премьера смартфона iPhone SE 2.

Источник: The Verge