Новый бюджетный класс. Смартфоны Samsung Galaxy M21, M31 и M41 будут намного интереснее нынешних моделей





Вслед за характеристиками камер смартфонов Samsung Galaxy A 2020 модельного года хорошо зарекомендовавший себя индийский инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал первые подробности о будущих моделях обновленной линейки Galaxy M — M21, M31 и M41.

Будут ли какие-либо изменения по части дизайна нам еще предстоит выяснить в будущем, поскольку изображений пока нет. Но вот по характеристикам обновленные модели будут намного интереснее нынешних Galaxy M20, Galaxy M30 и Galaxy M40.

Так, по данным инсайдера, младшая модель серии Galaxy M21 получит 4 ГБ ОЗУ, SoC Exynos 9609 и двойную камеру с главенствующим модулем разрешением 24 Мп. Для сравнения, нынешний бестселлер Galaxy M20 оснащается SoC Exynos 7904, 3 ГБ ОЗУ и двойной камерой с модулями 13 и 5 Мп. Модель Galaxy M31 предложит более мощную платформу Snapdragon 665, 6 ГБ ОЗУ и тройную камеру с основным сенсором разрешением 48 Мп, а Galaxy M41 и вовсе получит флагманскую SoC Exynos 9630, 6 ГБ ОЗУ и камеру с сенсором 64 Мп.

Полных характеристик, увы, пока нет. Но другие параметры, но экраны явно должны быть не хуже, чем у нынешних моделей, а емкость аккумуляторов, возможно, даже немного повысят. Если это не новый бюджетный класс, то что? Единственный вопрос — цена? Маловероятно, что подобная модернизация никак не отразится на цене. С другой стороны, нынешнее поколения бюджетных смартфонов Samsung вышло отлично сбалансированным по соотношению характеристик и цены, так что и следующее не должно подкачать в этом плане.

Источник: Судханшу Амбхоре Twitter