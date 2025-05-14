Новый чемпион: контроллер Phison E28 «рвет» существующие SSD PCIe 5.0 в предварительных тестах

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В январе Phison анонсировала контроллер SSD PCIe 5.0 PS5028-E28. Накопителей на нем до сих пор нет, но первые тесты демонстрируют превосходство над лучшими SSD 2025 года.

Сайт Tom’s Hardware эксклюзивно получил тест SSD с интерфейсом PCIe 5.0 на Phison E28. Серийные накопители на его основе ожидаются позже в этом году. Тест сравнил вероятный инженерный SSD со скоростными моделями Acer Predator GM9000, Micron 4600 и Samsung 9100 Pro в PCMark 10, в режиме Full System Drive. тестирование имитирует повседневные задачи, запуск программ или игр, и копирование различных файлов.

Сайт предостерегает от беспрекословного восприятия теста, поскольку получил его результаты «из надежного источника», а не проводил тестирование самостоятельно. Баллы PCMark 10 показали, что Phison E28 значительно превосходит конкурентов. Накопитель оказался на 18% быстрее, чем Samsung 9100 Pro и Micron 4600, а Predator GM9000 превзошел на 32%. Тест хранения данных оценил пропускную способность каждого SSD и среднее время доступа.

Разница в последовательной производительности между контроллерами Samsung Presto и Phison E28 «на бумаге» кажется минимальной. Первый на 2% быстрее в последовательном чтении, второй — на 8% в последовательной записи. Однако по производительности случайного чтения/записи Phison E28 обходит конкурента на 36% в чтении и на 15% в записи.

Результаты PCMark 10 показывают, что Phison E28 быстрее Samsung Presto и Silicon Motion SM2508, которые, кажется, имеют сопоставимую производительность. Однако по результатам не все накопители на SM2508 предлагают одинаковый уровень производительности.

Раздел Технологии выходит при поддержке

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