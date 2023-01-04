Новый геймплейный трейлер Corsairs Legacy — пиратского экшена украинской студии Mauris — в 4K 60 fps

Украинская студия Mauris опубликовала новый трейлер пиратского экшена Corsairs Legacy — в нем разработчики показали новые кадры геймплея, в том числе морской бой и абордаж. Можно в деталях рассмотреть ближний бой пиратов с использованием шпаг и мушкетов.

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Corsairs Legacy — пиратский экшен в стиле знаменитых «Корсаров», создаваемый украинской студией Mauris на основе игрового движка Unity. В центре сюжета — контрабандист Джек Рекхэм, волей судьбы становится пиратом. Игру анонсировали в апреле 2021 года и сначала планировали релиз RPG-режима с битвами на суше на 2021 год с последующим поэтапным развитием (в 2022 году планировалось добавить морские бои, а в 2023 — открытый мир). В конце 2021 года релиз Corsairs Legacy был перенесен на 2022 год. Если бы не сумасшедший сосед, то, вероятно, больше изменений в графике разработки не было бы. Сейчас релиз первой игры Corsairs Legacy, которая должна положить начало новой серии, запланирована на 2023 год (точная дата пока неизвестна).

Этот новый трейлер, кстати, доступный в формате 4K 60 fps, демонстрирует реальный игровой процесс в текущем состоянии разработки. И это впервые с января 2022 года разработчики делятся новостями о проекте, что не может не радовать.

Больше эксклюзивного контента разработчики обещают показать на зимнем фестивале демо версий игр в Steam, который состоится 6 февраля 2023 года. А пока желающие могут добавить Corsairs Legacy к собственному списку желаемого в Steam, чтобы было проще отслеживать все новости и не упустить ничего интересного.

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Геймплейный трейлер Corsairs Legacy