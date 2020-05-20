Новый график AnTuTu показывает сравнительную производительность чипсетов для Android-устройств





Сервис AnTuTu опубликовал на своем сайте новую страницу для более наглядной демонстрации уровня производительности различных процессоров в Android-смартфонах. Взлетающая ракета показывает градацию производительности чипов. Также этот рейтинг позволяет легко определить лидеры – в настоящее время верхнюю позицию удерживает Qualcomm Snapdragon 865.

Расстояние между чипсетами представляет собой относительную разницу в производительности. Таким образом можно наглядно убедиться, насколько процессор Samsung Exynos 990 отстаёт от Snapdragon 865, а Kirin 990 5G даже не входит в тройку лидеров. Между тем, MediaTek Dimensity 1000+ приближается к своим более дорогим конкурентам.

Следует отметить, что результаты на этой странице не рассчитываются на основе полной оценки AnTuTu, которая включает частоту обновления экрана и скорость работы встроенного хранилища (эти показатели могут сильно различаться в зависимости от конкретной модели смартфона даже при условии использования одного чипсета). Градация составлена только с учётом баллов, полученных в тестах CPU и GPU, что позволяет оценить «чистую» производительность мобильных процессоров. Чтобы получить наиболее точные результаты, учитываются оценки всех смартфонов, использующих данный чипсет. Кроме того, чипсеты Apple не включены в этот рейтинг, хотя они заняли бы первое место (особенно версии для планшетов).

Подробно изучить страницу с рейтингом производительности процессоров для Android-смартфонов можно изучить по следующему адресу.

Источник: gsmarena