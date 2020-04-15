Новый iPhone SE: дизайн iPhone 8, современная SoC A13 Bionic и цена от $399

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Буквально только что Apple представила горячо ожидаемого преемника оригинального iPhone SE, вышедшего в 2016 году. Как и ожидалось, новая модель получила такое же название — iPhone SE. И стоит она ровно столько же, сколько и его предшественник — $399.

Все утечки последнего времени оказались полностью достоверными и новый iPhone SE получился ровно таким, как ожидалось. Он действительно получил старомодный дизайн в стиле iPhone 8 c фирменной кнопкой Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID. По сути, новый iPhone SE — это обновленный iPhone 8. У новинки тот же экран — панель IPS диагональю 4,7 дюйма и разрешением 1334х750 пикселей (326 ppi) с поддержкой True Tone и максимальной яркостью 625 кд/м. Более того, даже масса и габариты их совершенно одинаковы. — 138,4х67,3 х7,3 мм при массе 148 г. То есть, новый iPhone SE теперь является самым компактным и легким смартфоном Apple.

При этом внутри установлена SoC A13 Bionic, как у старших собратьев линейки iPhone 11.

Основная камера у iPhone SE одинарная — разрешением 12 Мп и диафрагмой F/1,8. Предположительно, это та же камера, что используется в смартфонах iPhone 11. Камера поддерживает функцию Smart HDR, которая впервые дебютировала в iPhone XS, и съемку видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду. Также есть поддержка портретного режима с эффектным художественным размытием фона, но работает он только при съемке людей. В то же время портретный режим доступен и для фронтальной камеры разрешением 7 Мп. До этого портретный режим в селфи-камере являлся отличительной особенностью моделей с поддержкой Face ID.

Вот несколько примеров фотографий с сайта Apple:

Точные данные об объеме ОЗУ и емкости аккумулятора Apple традиционно не раскрывает, узнаем позже из документации TENAA. В то же время автономность нового iPhone SE заявлена на уровне iPhone 8.

Кроме того, у нового iPhone SE есть беспроводная зарядка, Wi-Fi 6, поддержка двух SIM-карт (физической и eSIM) и защита от пыли и влаги по стандарту IP67 (30 минут на глубине до метра).

Вариантов цвета корпуса у iPhone SE всего три — черный, белый и красный Product RED.

В США предзаказ на iPhone SE откроется уже 17 апреля, а фактические продажи начнутся спустя неделю 24 апреля более чем в 40 странах. В США стоимость базовой версии с 64 ГБ флэш-памяти, как отмечалось выше, $399. Также будут доступны версии с 128 и 256 ГБ памяти — по цене $450 и $550 соответственно. Каждому покупателю нового iPhone SE компания Apple дарит годовую подписку на сервис с фильмами и сериалами Apple TV+.

Увы, данных о сроках доступности и ценах на iPhone SE в Украине пока нет.

Одновременно с анонсом нового iPhone SE модели iPhone 8 и 8 Plus пропали с сайта Apple, что можно расценивать как прекращение продаж последних. Оно и не удивительно, ведь iPhone SE, как мы уже отмечали, фактически замена iPhone 8. К тому же, еще днем iPhone 8 стоил дороже iPhone SE.

Источник: Apple