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Новости Технологии 01.08.2025 comment views icon

Новый патент Apple: "Согните монитор, вы неправильно на него смотрите"

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Олексій Єрін

Автор новостей

Новый патент Apple: "Согните монитор, вы неправильно на него смотрите"

Apple разрабатывает технологию, которая позволит экранам автоматически подбирать необходимый угол обзора в зависимости от перемещения пользователя.

Недавно в интернете появилась патентная заявка Apple с довольно простым названием — «Display Device». Она описывает не совсем привычный способ фокусировки гибких экранов на необходимом объекте. Согласно тексту заявки, сгиб планируется осуществлять не вручную, а автоматически с помощью одного или нескольких процессоров с набором приводов и сенсоров. Процессоры будут определять положение объекта, на который необходимо сфокусировать экран, а механика будет отвечать за физическое его позиционирование

«Расположение содержимого экрана определяется и корректируется так, чтобы его было хорошо видно с позиции пользователя», — поясняется в заявке.

Новий патент Apple: "Зігніть монітор, ви неправильно на нього дивитеся"
На схематических изображениях дисплей выглядит как iMac / Apple

Пример сценария использования иллюстрируется большим изогнутым экраном, похожим на тот, что используется в Apple iMac. Экран, в зависимости от положения наблюдателя, должен распрямляться до плоской формы и, при необходимости, возвращаться в исходное положение. Таким образом достигается оптимальный угол обзора, и изображение на экране располагается под максимально прямым углом относительно глаз. Также отмечается, что у экрана должно быть две отдельные конфигурации гибкости. Первая — для автоматического сгибания, вторая — для транспортировки.

Новий патент Apple: "Зігніть монітор, ви неправильно на нього дивитеся"
Возможная схема складывания экрана для транспортировки / Apple

Как и в большинстве патентов, основное внимание в тексте уделено техническим деталям — таким как приводы, сенсоры и тому подобное. Однако также упоминается возможность программного управления гибкостью экрана. Пока не известно, будет ли технология применена именно в iMac. Вполне возможно, что Apple планирует использовать гибкий экран в будущих экранах для умного дома, например.

Источник: Apple Insider

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