Новый процессор Intel Core i9-9900KS сможет держать частоту 5,0 ГГц при загрузке всех восьми ядер





Intel не была бы собой, если бы не подготовила к выставке Computex, которая официально стартует 28 мая нечто поистине «гиковское». Так что встречайте новый высокопроизводительный процессор Core i9-9900KS. Это специальная версия нынешнего флагманского чипа Core i9-9900K, представленного в конце прошлого года, того самого, что «синие» называли «лучшим игровым процессором в мире».

Главное и единственное отличие специального Core i9-9900KS от обычного Core i9-9900K заключается в повышенных рабочих частотах. Если обычный Core i9-9900K работает на частотах 3,6-5,0 ГГц и держит максимальные 4,7 ГГц при загрузке всех восьми ядер, то новенький Core i9-9900KS идет на частотах 4,0-5,0 ГГц и держит все 5,0 ГГц при загрузке всех восьми ядер. По крайней мере, производитель заявляет такую возможность для этого чипа. Сможет ли он на практике стабильно держать столь высокую частоту, посмотрим.

Достичь столь высоких частот удалось благодаря использованию специально отобранных кристаллов самого высокого качества.

Очевидно, что стоить специальный Core i9-9900KS будет дороже обычного Core i9-9900K, но насколько существенной окажется разница пока неясно. Точную цену и сроки начала продаж пока не раскрывают, как и значение TDP. Но учитывая, что даже Core i9-9900K при высоких нагрузках показатель TDP выходит далеко за пределы паспортных 95 Вт, можно ожидать, что у нового Core i9-9900KS он будет еще выше.

Источник: Engadget