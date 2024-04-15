Новости Кино 15.04.2024 в 14:47 comment views icon

Режиссер Шон Леви говорит, что фильм «Дэдпул и Росомаха» — это не «Дэдпул 3»: «Речь идет об игре в четыре руки»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Режиссер Шон Леви говорит, что фильм «Дэдпул и Росомаха» — это не «Дэдпул 3»: «Речь идет об игре в четыре руки»

Фильм, который объединит Дэдпула Райана Рейнолдса с Росомахой Хью Джекмана в одном сюжете, и станет единственной кинолентой Marvel, которая выйдет в этом году, стартует в украинском прокате 25 июля.

Режиссер фильма Шон Леви на CinemaCon 2024 прокомментировал изменение названия фильма изданию Screen Rant:

«Что касается истории о Дэдпуле и Росомахе, то я чувствую гордость каждый день — потому что мы говорим о двух великих кинозвездах в их самых знаковых ролях. Да, это третий фильм о Дэдпуле, но — это не «Дэдпул 3». Это совсем другая вещь, которая больше напоминает «Дэдпула и Росомаху», но не пытается копировать что-то из первых двух фильмов. Они были отличными, но в этом приключении речь идет об игре в четыре руки», — сказал Леви.

Трейлер «Дэдпула и Росомахи», опубликованный в начале февраля, стал самым популярным за все время с 365 млн просмотров, но очень косвенно показал персонажа Хью Джекмана — в основном в виде тени или со спины. В то же время кадры, показанные на нынешнем CinemaCon исключительно журналистам, раскрыли его образ несколько больше — Росомаха и Дэдпул уже общались и ехали в одной машине, причем персонаж Рейнольдса высмеивал костюм своего «коллеги».

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«Дэдпул и Росомаха» — единственный полнометражный фильм Marvel, который выйдет в 2024 году. Двумя предыдущими выпусками вместе со всей франшизой «Людей Икс» владела Fox, пока в 2019 году ее не приобрела Disney за $71,3 млрд.

Фильм выйдет в украинских кинотеатрах 25 июля.

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