Новый тизер сериала «Игра в кальмара» — еще больше крови и садизма во втором сезоне

На мероприятии Geeked Week Netflix показал новый тизер второго сезона сериала «Игра в кальмара», в котором Сон Ки Хун вернется к кровавым и садистским соревнованиям.

Сюжет разворачивается сразу после событий первого сезона, когда главный герой отказывается от своих планов поехать в США. В новом тизере Сон Ки Хун снова надевает зеленую форму с номером 456 и присоединяется к новым участникам, которые настроены побороться за деньги, тогда как персонаж Ли Чон Че сосредотачивается на мести и поиске организаторов смертельных игрищ.

Кроме Ки Хуна, во втором сезоне сериала «Игра в кальмара» появятся и другие ключевые персонажи: фронтмен игры (Ли Бьон Хон), вербовщик новых игроков (Кон Ю) и молодой офицер полиции, который искал своего брата, (Ви Ха Чжун). Последний, казалось, умер в первом сезоне, поэтому неизвестно, как именно сценаристы вернут его в сериал — возможно в воспоминаниях, а возможно ранение в конце концов окажется не смертельным.

Хван Дон Хёк вернулся к режиссуре и продюсированию, а также написал сценарий. Посмотреть второй сезон сериала «Игра в кальмара» можно уже с 26 декабря на Netflix.

Напомним, что первый сезон стал большим хитом для Netflix, когда вышел в 2021 году — это самый популярный телесериал не на английском языке, который собрал более 2 млрд часов просмотров. «Игра в кальмара» также был номинирован на «Эмми», где выиграл 6 наград

Тизер

Онлайн-курс "Digital Marketing" від Laba. Розширте пул навичок у роботі з аудиторією. Навчіться запускати рекламні кампанії без зайвих витрат бюджету з сучасними інструментами діджитал-маркетингу, включаючи AI. . Детальніше про курс

Постер