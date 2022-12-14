«Уэнсдэй» обошел «Дамера» и стал вторым по популярности англоязычным сериалом Netflix — шоу собрало более миллиарда просмотров за 19 дней

«Уэнсдэй» / Wednesday занимает второе место по количеству просмотров среди англоязычных сериалов Netflix. Лидируют «Очень странные дела 4» / Stranger Things 4, а «Монстр: История Джеффри Дамера» / Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story перемещается на третье место.

В настоящее время спин-офф «Семейки Адамсов» транслировался более миллиарда часов с момента выхода (а точнее 1 022 190 000 часов). Шоу вышло на Netflix 23 ноября, а цифры фиксировались в течение 19 дней – до 11 декабря.

У «Уэнсдэй» есть еще 9 дней для того, чтобы побить текущий рекорд сериала «Очень странные дела 4» / Stranger Things 4. Netflix оценивает сериал за первые 28 дней просмотра, а рекорд, установленный шоу братьев Дафферов составляет 1,3 млрд часов просмотра.

Stranger Things также недавно назвали лучшим сериалом 2022 года по версии сайта IMDb.

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Шоу с Дженной Ортегой легко обогнало биографический сериал о серийном убийце «Монстр: История Джеффри Дамера», который смотрели 856 миллионов часов в течение первых 28 дней (что побудило Netflix продлить его на второй сезон).

Впрочем, вся тройка лидеров пока отстает от самого популярного шоу Netflix всех времен — корейского сериала «Игра в кальмара» / Squid Game, который держит рекорд просмотров в 1,6 млрд часов за первые 28 дней. Netflix, кстати, официально подтвердил, что нашумевший корейский триллер об играх на выживание получит второй сезон и опубликовал первый 10-секундный тизер вместе с первыми деталями по сюжету.