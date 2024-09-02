Поддельный AMD Ryzen 7 7800X3D с OLX — чем отличается от настоящего

Ютубер der8auer приобрел «с рук» чип AMD Ryzen 7 7800X3D, который оказался нерабочей, но очень похожей имитацией. «Процессор» приобретен на OLX в Румынии.

Der8auer решил перекупить это изделие у жертвы мошенников и снял видео, в котором объясняет, как быстро определить, что-то не так с процессором. в начале он попытался проверить мультиметром, есть ли в процессоре какие-либо соединения на плате, но ни одно не работало.

Первым признаком подделки стало отсутствие герметика на конденсаторах вокруг IHS (Integrated Heat Spreader, распределитель тепла, или «крышка»). Уникальный дизайн корпуса AM5 позволяет AMD размещать вокруг него конденсаторы, на некоторых моделях они дополнительно закреплены герметиком. Из всех Ryzen 7000 он есть только на конденсаторах серии X3D и отсутствует на других процессорах. Также он есть на чипах поколения Ryzen 9000.

На конкретном «чипе» конденсаторы были заметно чистыми. Кроме того, цвет печатной платы поддельного 7800X3D более голубой по сравнению с типичным зеленым оттенком настоящего процессора Ryzen 7000 AM5. Однако этот признак не касается серии 9000, платы которых тоже более синие. Профессиональным тренированным глазом Der8auer также увидел, что плата тоньше, чем должна быть. Вот какие внешние признаки подделки он заметил:

Отсутствие герметика на конденсаторах

Синий цвет платы вместо зеленого

Толщина платы 0,964 мм вместо 1,308 мм

Исполнение рассеивателя низкого качества

Невыровненные метки и неправильный шрифт

Как и ожидалось, подделка не работала. Энтузиаст разобрал ее и доказал, что работать это не могло никак, а дизайн изделия был довольно старательной, хотя и не безупречной подделкой. Рассеиватель тепла был специально создан для подделки — его утолщения снизу имитируют отсутствующие кристаллы процессора. Радиатор, соответственно, был установлен на пустую плату.

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В целом имитацию можно назвать качественной. С первого невнимательного взгляда все вроде бы на своих местах, даже серийный номер на коробке совпадал с номером фальшивого процессора. Однако все же мошенники не идеально воспроизвели каждую деталь.

Процессор Ryzen 7 7800X3D стал объектом подделки из-за большая популярность. Избежать ошибки покупателю может помочь тщательный осмотр с требованием дополнительных фото, и сравнение их с настоящим чипом. Также не стоит вести какие-либо переговоры с продавцом вне платформы, например, в мессенджерах.

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Источник: VideoCardz

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