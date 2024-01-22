Новый «Ведьмак» перейдет в стадию активной разработки уже в этом году — CD Projekt еще оценивает возможность использования ИИ

CD Projekt приближается к активной разработке следующей игры в серии «Ведьмак» — она начнется в этом году, и уже к лету над потенциальным хитом известной польской студии будет работать более 400 человек. Апдейтом по поводу статуса игры поделился с Reuters генеральный директор компании Адам Бадовский.

Как продвигается разработка нового «Ведьмака» (Polaris)

Уже некоторое время CD Projekt разрабатывает новую часть знаменитой серии Polaris на движке Unreal Engine 5 — впервые ее анонсировали еще в марте 2022 года. В ближайшее время проект перейдет в полноценную (активную) фазу разработки. Далее тестирование, полировка и релиз. CD Projekt Red пока не называла конкретную дату релиза, но аналитики ожидают новую часть в 2026 или 2027 году.

Заодно Адам Бадовский подтвердил, что уже к лету команда разработчиков, отвечающая за следующую часть «Ведьмака», вырастет до более чем 400 человек — это соответствует первоначальным планам. В ноябрьском отчете отмечалось, что игрой занимается уже 330 разработчиков – половина всей команды CD Projekt.

Детали относительно Polaris пока немного — известно, что она станет началом новой трилогии. В ходе анонса ее позиционировали как экшен-RPG в открытом мире в духе The Witcher 3: Wild Hunt. Также нам показывали арт с медальоном Риси, и это явный намек, что главным героем станет некий ведьмак (актер, озвучивавший Геральта в играх ранее поддержал на эту роль Цири , назвав это наиболее логичным выбором). Кстати, школа Риси не является частью канона вселенной The Witcher.

Сейчас в активной разработке всего находится по меньшей мере пять проектов — римейк первого «Ведьмака» (Canis Majoris), который создают с нуля на Unreal Engine 5 , и еще три новых игры во вселенной «Ведьмака» (следующие после Polaris части планируют выпустить в течение шести лет), сиквел Cyberpunk 2077 с кодовым названием Orion (в настоящее время он находится на стадии «концептуального дизайна», которая является самой ранней фазой разработки; к концу 2024 года команда разработчиков вырастет до 80 человек) и совершенно новая IP.

В мае 2023 года продажи «Ведьмак 3» превысили 50 млн копий (вся серия — 75 млн), что обеспечило самой популярной игре серии заслуженное место в топ-10 самых продаваемых игр в истории.

Об использовании искусственного интеллекта

Адам Бадовски затронул тему искусственного интеллекта — по его словам, CD Projekt сформировала специальную команду, которая изучает, как можно использовать ИИ.

«Мы считаем, что ИИ может помочь улучшить определенные процессы в производстве игр, но не заменить людей» Адам Бодовский, генеральный директор CD Projekt

На днях вышло исследование GDC, и разработчики видеоигр, судя по опросу с участием более 3 000 участников, очень озабочены использованием искусственного интеллекта и масштабными увольнениями в индустрии, которые начались в 2023-м и продолжаются.