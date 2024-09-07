Орландо Блум готовится повторить роль Леголаса в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» — не без помощи ИИ

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Вместе с Гэндальфом в новых фильмах серии «Властелин колец» может появиться другой ключевой персонаж — Леголас.

Орландо Блум, сыгравший эльфа в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит» Питера Джексона, говорит, что уже обсуждал эту возможность с режиссером и продюсерами фильма «Охота на Голлума».

«Если Питер Джексон скажет мне прыгнуть, я просто спрошу: «С какой высоты?»», — говорит Блум в интервью сайту Variety.

Первый фильм из серии новых лент вселенной «Властелина колец» стартует в 2026 году под названием «Охота на Голлума» — главную роль и режиссерскую работу возьмет на себя Энди Серкис. Сам Джексон будет продюсировать фильм, тогда как сценарий напишут авторы оригинальной трилогии Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс — в компании со сценаристами анимационного фильма «Властелин колец: Война Рохиррим» Фиби Хиттинс и Арти Папагеоргиу.

«Разговаривал с Энди о том, как это (возвращение) вообще можно сделать? А он ответил: «Ну, ИИ»», — добавляет Блум.

Между тем актер Иен Мак-Келлан, который играл Гэндальфа в прошлых лентах, сообщил, что уже получил официальное предложение касаемо работы в фильме.

«Энтузиазм по поводу «Властелина колец» не утихает… Я не могу вам больше ничего сказать. Мне только что сказали, что будет больше фильмов, и Гэндальф будет задействован. Они надеются, что я сыграю его», — сказал актер.

Еще один актер трилогии «Властелин колец» Вигго Мортенсен, который играл Арагорна, обещал, что вернется к роли в случае, если это будет уместно.

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