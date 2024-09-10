Иэн Маккеллен говорит, что фильм «Властелин колец: Охота на Голума» выйдет в двух частях

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Первая часть спинофа выйдет в 2026 году, а несколько ключевых актеров трилогии «Властелин колец» уже заявили, что заинтересованы вернуться к своим ролям.

Иэн Маккеллен дал интервью шоу This Morning, где среди прочего раскрыл некоторые подробности будущего фильма «Властелин колец: Охота на Голума» — в частности то, что лента будет разделена на две части, и намек на то, что актер не собирается кому-то отдавать роль Гэндальфа:

«Мне не нравится идея, чтобы кто-то другой играл Гэндальфа», — заявил Маккеллен . «Слышал, что речь идет о двух частях фильма. И, возможно, я не должен этого говорить».

Похоже, авторы надумали повторить историю «Хоббита» — историю растянули на трилогию, что не понравилось многим фанатам (например, для «Властелина колец» такой ход был оправдан, поскольку оригинальное произведение изначально было трилогией, тогда как история о Хоббите — несколько короче и вполне самостоятельна).

«Охота на Голума» — это побочная история, которая происходит за кадром во время ранней части «Братства Кольца», когда Гэндальф и Арагорн выслеживают Голума, чтобы узнать, что ему известно о возвращении Саурона.

Напомним, что Маккеллен уже получил официальное предложение присоединиться к фильму, хотя так и не предоставил содержательного комментария относительно своего ответа — лишь отметил, что возьмет отпуск до конца 2024 года (тогда как в 2025-м должны стартовать съемки новой истории о «Властелине колец»).

Несколько ключевых актеров трилогии Питера Джексона так же говорили о вероятном возвращении: Орландо Блум, к примеру, обсуждал с создателями ленты возможность снова сыграть Леголаса (не без помощи ИИ), тогда как Вигго Мортенсен заявлял, что тоже не против вернуться к роли Арагорна (в случае, если это будет уместно).

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Напомним, что в феврале 2023 года Warner Bros. заключила соглашение о создании «нескольких» фильмов по мотивам книг Дж. Р. Р. Толкина, а в этом году в мае объявила, что первая лента под названием «Властелин колец: Охота на Голума» выйдет в 2026 году.

Энди Серкис выступит режиссером и сыграет главную роль. Питер Джексон привлечен в качестве продюсера, а соавторы оригинальной трилогии Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс напишут сценарий — в команде со сценаристами анимационного фильма «Властелин колец: Война рохиррим» Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу.

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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