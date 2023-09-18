Microsoft планировала стриминг ПК-игр в Xbox Cloud Gaming для конкуренции со Stadia, а Фил Спенсер купил PS5, — переписка топ-менеджеров Microsoft

Microsoft работала над добавлением ПК-игр в сервис Xbox Cloud Gaming, чтобы конкурировать с игростриминговым сервисом Google Stadia. Сейчас этот сервис может транслировать только Xbox-игры, благодаря использованию на серверах чипов от Xbox Series X.

Об этом стало известно из письма главы Microsoft Сатья Наделли к руководителям отделов: Xbox Фила Спенсера, облачного гейминга Карима Чоудри и главной по работе с создателями (head of Xbox creator experience) Сары Бонд, передает The Verge. Корреспонденция стала доступной благодаря судебной системе США, став материалами одного из судов Microsoft.

События происходили где-то после запуска и активной фазы тестирования Google Stadia в июле 2021 года. Наделла переживал, что у Google больше опыта в виртуальных машинах Linux и потоковых трансляциях. Наконец спросил, не могут ли они сделать то же самое для ПК Game Pass?

Ответ Фила Спенсера пришел чуть более чем через час. Он сообщил, что у Google есть возможность повторно использовать свое облачное Linux-оборудование, но у Microsoft тоже будет возможность сэкономить и использовать имеющиеся уже GPU SKU Azure.



После того как официально закрыла Stadia около года назад, идея добавить ПК-игры в сервис Xbox Cloud Gaming затормозилась. Как и весь сервис, о котором все меньше и меньше новостей.

Еще одна переписка продемонстрировала, как в Microsoft отреагировали на анонс конкурентной консоли Sony PS5. Фил Спенсер лично приобрел консоль в августе 2022 года. Как реальный пользователь, он подтвердил, что Sony заставляет продавать в комплекте игру Horizon Forbidden West (за 50 долларов дополнительно), с которой стоимость комплекта составляла 549 долларов.