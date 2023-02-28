Nubia Pad 3D — новый планшет ZTE за $1000 со специальным 3D-экраном

ZTE, китайский производитель телеком-оборудования и телефонов, на выставке MWC 2023 представил планшет Nubia Pad 3D. Главная его особенность – экран с трехмерным изображением, которое благодаря технологии AI Engine Super Bionic Eye, можно просматривать без специальных 3D-очков.

Двойная передняя камера планшета с сенсорами с разрешением 8 и 16 Мп будет отслеживать движение глаз пользователя, а после передачи и обработки данных на экран будет отображаться трехмерное изображение.

Nubia Pad 3D создан в сотрудничестве с Leia – стартапом, который придумал технологию и создал соответствующее программное обеспечение, в том числе и программу LeiaTube, которая превращает любое YouTube-видео в 3D. Другие приложения позволяют преобразовывать в 3D игры или фотографии, есть даже 3D видеочат.

Аппаратная платформа ZTE Nubia Pad 3D основана на SoC Qualcomm Snapdragon 888 – оказалось, что ее возможностей вполне достаточно для глубокого обучения алгоритмам и трансформации 2D-контента в 3D в режиме реального времени.

Диагональ экрана – 12,4 дюйма, разрешение 2,5K. Также в планшете есть четыре динамика с поддержкой технологии объемного звучания Dolby Atmos и аккумулятор емкостью 9070 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Планшет поступит в продажу в марте, но цена немаленькая – более $1000.

Источник: gadgettendency