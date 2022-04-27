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NVIDIA тестирует видеокарту на базе GPU AD102 (Ada Lovelace) с 48 ГБ памяти и энергопотреблением 900 Вт

NVIDIA тестирует видеокарту на базе GPU AD102 (Ada Lovelace) с 48 ГБ памяти и энергопотреблением 900 Вт

Как ожидается, в конце этого года увидит свет новая игровая графическая архитектура NVIDIA, известная под кодовым названием Ada Lovelace. По данным инсайдера @kopite7kimi, зелёная команда уже тестирует мощный вариант видеокарты на базе предстоящего графического процессора AD102. Ранее мы уже рассказывали о его вероятных технических характеристиках

Как сообщает источник, тестируемая модель видеокарты обладает показателем TGP (Total Graphics Power) на уровне 900 Вт. Отметим, показатель TGP характеризует совокупное энергопотребление видеокарты – графического процессора и всех прочих компонентов на печатной плате. Но при этом не учитывается энергопотребление системы охлаждения и подсветки.

Согласно имеющейся информации, эта модель видеокарты оснащена видеопамятью GDDR6X объёмом 48 ГБ с интерфейсом доступа 24 Гбит/с и двумя 16-контактными коннекторами питания. Отмечается, что речь идёт о версии с более высокими частотами. Таким образом, это может быть специальная версия в духе Titan или же топовая версия GeForce RTX 4090 Ti. Но, как отмечает инсайдер, пока нет уверенности, что тестируемая модель с таким невероятным энергопотреблением станет реальным коммерческим продуктом.

Дополнительно @kopite7kimi сообщает, что для видеокарты GeForce RTX 4090 предусмотрено использование GPU AD102, а для GeForce RTX 4080 – версии AD103.

Источник: techpowerup


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