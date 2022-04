NVIDIA тестирует видеокарту на базе GPU AD102 (Ada Lovelace) с 48 ГБ памяти и энергопотреблением 900 Вт

Как ожидается, в конце этого года увидит свет новая игровая графическая архитектура NVIDIA, известная под кодовым названием Ada Lovelace. По данным инсайдера @kopite7kimi, зелёная команда уже тестирует мощный вариант видеокарты на базе предстоящего графического процессора AD102. Ранее мы уже рассказывали о его вероятных технических характеристиках

Как сообщает источник, тестируемая модель видеокарты обладает показателем TGP (Total Graphics Power) на уровне 900 Вт. Отметим, показатель TGP характеризует совокупное энергопотребление видеокарты – графического процессора и всех прочих компонентов на печатной плате. Но при этом не учитывается энергопотребление системы охлаждения и подсветки.

In fact, there is another full-fat AD102 SKU with 900W TGP, 48G 24Gbps GDDR6X, 2*16pin and higher frequency.

But no one knows whether it will become an actual product. Because the test board of AD102 has more than two 16pin connectors, so everything is possible.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) April 27, 2022