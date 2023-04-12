Новости Устройства 12.04.2023 в 20:07

NVIDIA представила видеокарту RTX 4070 с 12 ГБ памяти GDDR6X по цене $599 – продажи стартуют 13 апреля

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

NVIDIA представила видеокарту RTX 4070 с 12 ГБ памяти GDDR6X по цене $599 – продажи стартуют 13 апреля

NVIDIA наконец представила RTX 4070. Видеокарта будет доступна c 13 апреля по цене от $599. Компания рекомендует RTX 4070 для игры с разрешением 1440p со скоростью более 100 FPS с трассировкой лучей и DLSS 3.

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NVIDIA представила видеокарту RTX 4070

RTX 4070 – первая карта серии RTX 4000, которая поместится в большинство корпусов в референтном исполнении. Геймеров также обрадуют 12 ГБ памяти GDDR6X вместо 8 ГБ у предшественника – всё идет к тому, что именно такой объем будет оптимальным для современных игр.

Как и более дорогие модели нового поколения, RTX 4070 поддерживает кодек AV1, которая будет полезна стримерам в свете введения YouTube поддержки трансляций в этом формате. AV1 позволяет вести качественную трансляцию в 4K при значительном снижении битрейта.

Ряд производителей уже успели представить NVIDIA RTX 4070 в собственном исполнении. Большинство обозревателей опубликовали тесты новой видеокарты.

Adrenaline NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Benchmark GAINWARD RTX 4070 Ghost
BPS Customs NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Club386 NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Clubic NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
ComputerBase NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Cowcotland NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Dexerto NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
El Chapuzas Informatico NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
eTeknix [Video] NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
EuroGamer NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
GamerSky COLORFUL RTX 4070 iGame Ultra
GamersNexus NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
GDM NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Guru3D NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
ASUS RTX 4070 DUAL
PALIT RTX 4070 DUAL
MSI RTX 4070 VENTUS 3X
Forbes NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Hardware & Co NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
HardwareLuxx NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
GIGABYTE RTX 4070 WINDFORCE OC
HardwareUnboxed NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
HardwareUpgrade ASUS RTX 4070 DUAL
Igor’sLAB NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
ITHardware NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
JayzTwoCents NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
KitGuru NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
GIGABYTE RTX 4070 WINDFORCE OC
PALIT RTX 4070 DUAL
LanOC NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Lab501 NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Lowyat NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
LinusTechTips NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
MyNavi NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Overclock3D NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Overclocking NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Paul’s Hardware NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
PC Games Hardware NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
PC Hocasi ASUS RTX 4070 DUAL
PC Perspective NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
PCWatch NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
PCWorld NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Prodigeek NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Professional Review NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
GIGABYTE RTX 4070 WINDFORCE OC
PRO Hi-Tech PALIT RTX 4070 DUAL
QuasarZone NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
GIGABYTE RTX 4070 WINDFORCE OC
SweClockers NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Tech Critter NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
TechPowerUP NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
ASUS RTX 4070 DUAL
GAINWARD RTX 4070 Ghost
MSI RTX 4070 VENTUS 3X
PNY RTX 4070
TechTesters NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Tech YES City NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
The FPS Review NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
The Verge NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Tom’s Hardware NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
Wccftech NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
MSI RTX 4070 VENTUS 3X
GALAX RTX 4070 EX
PNY RTX 4070 XLR8
XanxoGaming NVIDIA RTX 4070 Founders Edition

Источники: NVIDIA, VideoCardz


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