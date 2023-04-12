NVIDIA представила видеокарту RTX 4070 с 12 ГБ памяти GDDR6X по цене $599 – продажи стартуют 13 апреля

NVIDIA наконец представила RTX 4070. Видеокарта будет доступна c 13 апреля по цене от $599. Компания рекомендует RTX 4070 для игры с разрешением 1440p со скоростью более 100 FPS с трассировкой лучей и DLSS 3.

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RTX 4070 – первая карта серии RTX 4000, которая поместится в большинство корпусов в референтном исполнении. Геймеров также обрадуют 12 ГБ памяти GDDR6X вместо 8 ГБ у предшественника – всё идет к тому, что именно такой объем будет оптимальным для современных игр.

Как и более дорогие модели нового поколения, RTX 4070 поддерживает кодек AV1, которая будет полезна стримерам в свете введения YouTube поддержки трансляций в этом формате. AV1 позволяет вести качественную трансляцию в 4K при значительном снижении битрейта.

Ряд производителей уже успели представить NVIDIA RTX 4070 в собственном исполнении. Большинство обозревателей опубликовали тесты новой видеокарты.

Источники: NVIDIA, VideoCardz