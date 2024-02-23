Nvidia App — новая универсальная программа, объединяющая в себе GeForce Experience и панель управления

Компания Nvidia объявила о выходе новой программы под названием Nvidia App. Она объединяет панель управления, GeForce Experience и приложение RTX в едином пользовательском интерфейсе.

Отныне авторизация в программу необходима лишь в тех случаях, если пользователь хочет получить вознаграждения и пакеты, доступные для его учетной записи. Самой интересной частью для геймеров является унифицированный центр управления GPU, который позволяет пользователям просматривать и настраивать оптимизацию для отдельных игр и настраивать параметры драйвера.

Владельцы видеокарт серии Nvidia RTX также могут использовать Nvidia App, чтобы работать с улучшающими фильтрами на основе искусственного интеллекта, в частности RTX Dynamic Vibrance. Также поддерживается RTX HDR, что позволяет игрокам легко добавлять HDR в игры SDR.

Кроме того, новое приложение обновляет наложение GeForce Experience, представляя больше возможностей для настроек, чем было раньше. Например, новое наложение позволяет пользователям настроить, какие показатели производительности они желают видеть на своем дисплее во время игры.

Курс Python basic. Почни з Python на курсі, призначеному для тих, хто тільки починає свій шлях в IT-індустрії і не має уявлення про основи програмування і в якій спеціальності розвиватися. Дійзнайтеся більше

В то же время Nvidia App теперь позволяет просматривать перечень изменений в последних версиях Game Ready Driver. Вместо того, чтобы читать публикацию в блоге на сайте Nvidia, чтобы увидеть перечень новых функций, программа позволяет прочитать ключевые нововведения и установить драйвер в системе.

В то же время в новом приложении есть несколько недостатков. Например, недоступны трансляции на Twitch и YouTube. Кроме того, программа еще находится в статусе бета-версии, следовательно, может быть не совсем стабильной. Тем не менее компания планирует развивать Nvidia App и добавлять в программу новые функции, включая поддержку AV1 для Shadowplay, дополнительные элементы управления DLSS и интеграцию функций с GeForce Experience и RTX Experience, таких, как откат драйвера и разгон видеокарты.

Источник: IGN

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!