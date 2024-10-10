NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 представят на CES 2025: что известно о новых видеокартах

Как ожидается, на предстоящей выставке CES 2025 компания NVIDIA представит сразу три видеокарты новой серии GeForce RTX 50 (Blackwell). Речь идет о моделях RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070. Презентацию технологий нового поколения для геймеров и потребителей проведет генеральный директор Дженсен Хуанг.

В сети уже есть некоторые подробности о будущих видеокартах. Хотя презентация всех трех новинок состоится одновременно, выход на рынок каждого устройства будет проходить отдельно.

NVIDIA GeForce RTX 5090

Флагманская модель NVIDIA GeForce RTX 5090 основана на графическом процессоре GB202-300-A1 и печатной плате PG144/145-SKU30. GPU содержит 170 активных потоковых мультипроцессоров (из общего количества 192 SM) и 21760 ядер (из общих 24576 ядер). Следовательно, 11,4% функциональных блоков не работают (против 11,1% у RTX 4090 с GPU AD102).

NVIDIA GeForce RTX 5090 имеет 32 ГБ памяти GDDR7 с шиной доступа 512 бит. Память работает на скорости 28 Гбит/с и обеспечивает пропускную способность 1792 ГБ/с. Общее энергопотребление карты составляет существенные 600 Вт. Предыдущие слухи утверждали, что версия Founders Edition будет иметь двуслотовый кулер.

NVIDIA GeForce RTX 5080

Модель NVIDIA GeForce RTX 5080 основана на плате PG144/147-SKU45 и использует графический процессор GB203-400-A1. В этом случае используются все 84 потоковых мультипроцессора и 10752 ядра, доступные в GPU, однако это на 51% меньше, чем во флагманской RTX 5090. Для сравнения, RTX 4080 имела на 40% меньше функциональных блоков, чем RTX 4090.

Видеокарте GeForce RTX 5080 выделили лишь половину памяти от старшей модели — 16 ГБ. Шину доступа также уполовинили до 256 бит. Тем не менее здесь используется более быстрая память GDDR7 (32 Гбит/с), которая обеспечивает общую пропускную способность 1024 ГБ/с. Энергопотребление составит 400 Вт, это на 25% больше, чем у предшественницы.

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NVIDIA GeForce RTX 5070

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 предложит плату PG147 и графический процессор GB205. О количестве функциональных блоков в этой модели пока неизвестно. Предыдущие слухи утверждали, что устройство будет иметь 12 ГБ памяти со 192-битной шиной доступа (как и у RTX 4070). Однако благодаря более быстрой памяти (28 Гбит/с) общую пропускную способность удастся повысить на 33% по сравнению с предшественницей — до 672 ГБ/с. Видеокарта GeForce RTX 5070 будет требовать 250 Вт энергии (против 220 Вт у RTX 4070 SUPER — на 14% больше).

Кроме «грубой силы» в виде большего количества функциональных блоков новые видеокарты серии GeForce RTX 50 будут иметь ряд других оптимизаций. Вся линейка будет иметь 14-слойные печатные платы, они обеспечат улучшенную целостность сигнала между графическим процессором и видеопамятью GDDR7. Все карты должны иметь единый интерфейс разъема питания 12V-2×6. Лишь некоторые модели RTX 5090 или RTX 5080 топового уровня будут иметь двойной 16-контактный разъем. Кроме этого, карты должны быть полностью совместимыми с PCIe 5.0 и поддерживать DP2.1a с полной поддержкой пропускной способности 80 Гбит/с. Больший кэш L3 и новые методы сжатия памяти призваны повысить общую пропускную способность, доступную для GPU.

Источник: wccftech

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