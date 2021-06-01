NVIDIA на Computex 2021 — анонс игровых видеокарт RTX 3080 Ti и 3070 Ti, а также добавление поддержки технологий RTX в новые игры и ПО

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Одновременно с AMD собственное мероприятие в рамках онлайн-выставки Computex 2021 провела NVIDIA, где, как и было обещано, состоялся анонс новых игровых видеокарт Ampere — GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti, которые в полтора раза производительнее аналогов предыдущего поколения Turing. Также NVIDIA представила еще восемь игр, которые вскоре получат поддержку технологий RTX.

RTX 3080 Ti и 3070 Ti

Характеристики RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti уже давно известны благодаря многочисленным утечкам — если вкратце: все предварительные данные полностью подтвердились. Обе видеокарты поддерживают полный спектр фирменных технологий, включая трассировку лучей RTX, сглаживание с использованием нейросетей DLSS и динамическое снижение задержек Reflex, а также оснащаются доработанным ограничителем майнинга LHR.

В ассортименте производителя RTX 3080 Ti расположится между RTX 3080 и RTX 3090. Ее основой служит GPU GA102-225, в конфигурации с 10 240 ядрами CUDA, 320 тензорных и 80 RT-ядер и 384-разрядной шиной памяти, связанной с 12 гигабайтами GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц (пропускная способность 912 Гбайт/с). Рабочие частоты GPU лежат в пределах от 1365-1665 МГц. Запитывается карта от одного 12-контактного разъема Microfit, а номинальный TGP равен 350 Вт.

GeForce RTX 3070 Ti расположится на ступеньку ниже базовой RTX 3080. В ней используется полноценный вариант кристалла NVIDIA GA104 с 6144 ядрами CUDA, 192 тензорными, 48 RT-ядрами. GPU функционирует на частоте 1580-1770 МГц и связывается через 256-разрядную шину с 8 ГБ GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц и пропускной способностью 608 Гбайт/с. Штатный уровень TGP составляет 290 Вт.

RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti будут доступны как в вариантах Founders Edition (их количество будет ограничено), так и версиях от партнеров (ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit, Zotac)

RTX 3080 Ti поступит в продажу 3 июня 2021 года, а RTX 3070 Ti выйдет следом через неделю — 10 июня. Рекомендуемые цены для США (без учета налогов) составляют соотвественно 1199 и 599 долларов, а для Украины — 43 500 и 21 590 гривен. Но фактическая доступность и цены, ествественно, будут отличаться, так как спрос высок, а карт по-прежнему не хватает — ранее NVIDIA предупредила, что дефицит видеокарт будет сохраняться на протяжении всего 2021 года.

На презентации объявили о том, что поддержку технологий NVIDIA добавят в несколько новых игр и программ:

Технологии RTX теперь поддерживают свыше 130 игр и приложений.

Поддержку трассировки лучей и DLSS получат The Ascent, DOOM Eternal, DYING: 1983, Icarus, LEGO Builder’s Journey, The Persistence, Red Dead Redemption 2 и Rainbow Six Siege.

Технологию NVIDIA Reflex для динамического снижения задержки в играх получат Escape From Tarkov, War Thunder, CrossFire HD, и Naraka: Bladepoint. В NVIDIA особо подчеркивают, что 12 из 15 самых популярных мультиплеерных тайтлов поддерживают Reflex.

Поддержку RTX получит популярный фоторедактор Adobe Photoshop , видеоредактор Adobe Premiere Pro , приложение для стриминга OBS и основные приложения для 3 D -рендеринга.

Полная запись презентации NVIDIA на Computex 2021