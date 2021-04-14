Финансовый директор NVIDIA: дефицит видеокарт будет сохраняться на протяжении всего 2021 года





Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс в очередной раз прокомментировала сохраняющуюся по всеми миру нехватку игровых видеокарт, озвучив и без того очевидный факт — вплоть до конца 2021 года каких-либо ощутимых улучшений с доступностью карт не предвидится.

Тему недоступности игровых видеокарт, финансовый директор NVIDIA затронула на ежегодном собрании инвесторов, где также было объявлено о повышении прогноза квартальной выручки до 5,3 миллиарда долларов на фоне успеха ускорителей для майнинга.

NVIDIA относится к бесфабричным чипмейкерам — своих заводов у компании нет, и всю свою продукцию она выпускает на мощностях сторонних контрактных производителей. Графические чипы для NVIDIA выпускают TSMC и Samsung, но пандемия весьма существенно замедлила производство и привела к значительным перебоям в логистике, а повышенный спрос, майнинговый бум, а также нехватка других компонентов и материалов для изготовления видеокарт значительно усугубили и без того непростое положение. Иными словами, в сложившихся условиях быстро разрешить проблему дефицита невозможно. И производитель говорит об этом прямо.

«Мы ожидаем, что спрос будет продолжать превышать предложение большую часть этого года. Наша эксплуатационная группа реагирует быстро и работает фантастически. Мы рассчитывает увеличить поставки [видеокарт] в течение года». Колетт Кресс, финансовый директор NVIDIA

То есть, да, свободно купить видеокарту по вменяемой цене можно будет еще не скоро. В то же время аналитики прогнозируют, что дефицит полупроводников, который является первопричиной дефицита потребительской техники, продлится как минимум до первой половины 2022 года.