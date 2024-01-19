Nvidia на взлете, Samsung в пролете — отчет Gartner о «больших изменениях» в доходах производителей полупроводников в 2023-м

Мировой объем дохода от полупроводников в 2023-м составил $533 миллиарда — на 11% меньше, чем в предыдущем году.

Компания Gartner опубликовала предварительные графики доходов от производства полупроводников во всем мире, и Nvidia здесь — один из главных победителей, поскольку впервые вошла в пятерку ведущих поставщиков полупроводников и получила более $15 миллиардов дохода (на 56% больше, чем в 2022-м). Samsung, напротив, лишилась лидерства: доход компании снизился более чем на 37%, что позволило Intel вернуть себе корону главного поставщика полупроводников (хотя показатели компании также снизились на двузначные процентные пункты).

В прошлом году все крупные производители говорили о сокращении производства микросхем для контроля колебания спроса и предложения с планами активизировать производство, когда цены начнут улучшаться. Похоже, что эта стратегия нанесла большой ущерб как Samsung, так и SK hynix, поскольку доходы обеих компаний упали на 37,5% и 32,1% соответственно.

По словам Алана Пристли, вице-президента Gartner, 2023 год был «трудным» для отрасли, поскольку «доход от микросхем памяти отметился одним из худших десятилетий в истории» (в 2023-м — падение на 37%). Компании, не занимавшиеся микросхемами памяти, отметились падением в среднем всего на 3%.

Intel, изъявшая это направление бизнеса в 2022-м, справилась несколько лучше Samsung — с падением годового дохода на 16,7%.

Nvidia заняла 5 место в рейтинге по сравнению с 12-м в 2022-м, чему в частности способствовал ее статус любимицы индустрии искусственного интеллекта, которого она достигла в 2023 году.

Отдельно стоит отметить STMicroelectronics, которая продолжила свое регулярное движение вверх в рейтинге, завершив год на 8-м месте по сравнению с 11-м в 2022-м. В 2023 году доход компании вырос на 7,7%.

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Источник: tomshardware

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