NVIDIA получила заказ на чипы для искусственного интеллекта от Индии на более чем $1 млрд

NVIDIA получила огромный заказ на чипы для вычислений искусственного интеллекта от индийского оператора дата-центров Yotta. Ожидается, что общая стоимость заказа превысит отметку в миллиард долларов.

Пока индийская компания Yotto разместила у NVIDIA заказ на сумму свыше 500 млн долларов, что стало огромной вехой для обеих сторон, поскольку Yotto ускорит разработки в рамках своих облачных сервисов искусственного интеллекта, а Team Green (NVIDIA) нашла потенциально новый регион для продвижения своего бизнеса после того, как правительство США усложнило работу на некоторых рынках, в частности в Китае.

Генеральный директор и соучредитель Yotto Сунил Гупта сообщил, что новый заказ включает в себя 16 000 единиц графических процессоров NVIDIA H100 и GH200 AI, которые, как ожидается, будут доставлены до марта 2025 года. Кроме того, ранее компания уже разместила заказы на 16 000 графических процессоров NVIDIA H100, которые также должны быть доставлены до июля. Таким образом, по приблизительным подсчетам, общая стоимость заказа действительно превысила миллиард долларов, что делает Yotto «уважаемым» клиентом NVIDIA. Более того, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг сам заявил об огромном потенциале индийского рынка и предположил, что в будущем он станет одним из крупнейших в мире.

Усилия индийского правительства и бизнеса, направленные на содействие технологическому росту в стране, в последнее время ускорились, особенно после того, как премьер-министр Нарендра Моди выступил с инициативой Made in India. Искусственный интеллект – еще одна сфера, на которой сосредоточены усилия индийских компаний, и, как сообщил генеральный директор Yotto, ожидается, что к 2030 году индийские рынки ИИ вырастут до 14 миллиардов долларов, что создаст конкурентную борьбу между местными технологическими гигантами.