NVIDIA намерена еще больше снизить цены на топовые видеокарты в преддверии выхода серии RTX 4000

Стоимость графических адаптеров NVIDIA нормализовалась после спада рынка криптовалют и дефицита производства микрочипов. Рынок насыщен, во многих странах цены видеокарт упали ниже рекомендуемых производителем. Чтобы распродать запасы карт RTX третьего поколения перед выходом графики Ada Lovelace, компания готова пойти на дальнейшее их снижение. В первую очередь скидка затронет дорогие модели RTX 3080 and RTX 3090.

Согласно инсайдерской информации из цепочки поставок, NVIDIA переоценила потребительскую способность рынка и заказала слишком много графических процессоров. Компания работает с партнерами над снижением цен и запуском скидочных акций в топовом сегменте.

Более туманная информация есть и о дальнейшем падении цен на AMD Radeon. Источники заявляют, что обе компании снизят их синхронно, при этом NVIDIA рассчитывает переиграть конкурента более агрессивным демпингом. Видеокарты Radeon RX 7000 стартуют лишь в ноябре – у «красных» остается больше времени, чтобы избавиться от запасов.

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Конкретные сроки снижения цен и размер скидок неизвестны, как и точный перечень моделей. Предполагается, что волна скидок затронет и более дешевые видеокарты, для сохранения их продаж на высоком уровне.

До конца осени геймеры будут сталкиваться с дилеммой: покупать сейчас, ждать, пока текущее поколение станет еще дешевле, или накопить на карту RTX 4000/Radeon RX 7000 через некоторое время. Учитывая, что производительность RTX 4070, по предварительной информации, соответствует уровню RTX 3090 Ti, принять решение будет непросто.

Еще одно возможное решение NVIDIA – перенос выхода новых видеокарт.

Источники: TechSpot, VideoCardz