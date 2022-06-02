Рынок GPU в прошлом квартале просел на 19%, доля NVIDIA в сегменте dGPU — 78%

Аналитики Jon Peddie Research (JPR) опубликовали новую оценку мирового рынка графических ядер (данные включают как дискретные, так и встроенные GPU) по итогам первого квартала 2022 года. Если коротко, пандемический бум спроса на ПК закончился и вместе с ним пошел вниз рынок графических ядер.

По подсчетам JPR, за трехмесячный период с января по март на мировой рынок было отгружено 96 миллионов графических ядер — на 6,2% меньше в квартальном отношении и на 19% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Аналитики объясняют спад остановкой производства из-за карантинных ограничений в связи с распространением COVID-19 в Китае, войной в Украине и снятием ковидных ограничений в других странах.

Увеличить поставки GPU в январе-марте удалось только NVIDIA — на 3,2% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. В то же время, Intel зафиксировала спад на 8,7%, а AMD — 1,5%.

Доля Intel сократилась до 60%, а AMD и NVIDIA соответственно заняли 19% и 21% рынка графических решений против 17% и 15% рынка в первом квартале 2021 года.

Если выделить сегмент видеокарт в виде самостоятельных плат (AIB, add-in-board), то поставки увеличились на 1,4% против четвертого квартала 2021 года. Бесспорным лидером сегмента по-прежнему остается NVIDIA с долей рынка 78%, а доля AMD сократилась до 17%.

Среди других важнейших моментов составители отчета выделяют следующие:

рынок CPU для ПК обвалился в квартальном отношении на 10,8%, а в годовом отношении спад составил на 26,2%;

объем поставки планшетов сократился на 16,5% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.

В то же время JPR видит прочный фундамент для роста рынка графических процессоров и ПК на долгосрочной перспективе. Аналитики прогнозируют, что к 2026 году установленная база графических процессоров достигнет 3,3 млрд единиц при среднегодовом темпе роста на уровне 6,3%, а проникновение дискретных графических процессоров (dGPU) в ПК достигнет 46%.

Что интересно, Intel уже смогла занять 4% сегмента дискретных GPU. Напомним, в 2020 году Intel официально вернулась в сегмент дискретной графики с мобильной видеокартой Iris Xe Max, а в начале 2021 года выпустила первую дискретную видеокарту для настольных ПК DG1 – модель начального уровня для OEM-сегмента. Сейчас Intel готовится к полноценному выходу на рынок игровых видеокарт Arc Alchemist. В начале мая Intel начала отгружать мобильные GPU Arc 3 (пока только Samsung в Южной Корее). Ноутбуки с более мощными GPU Arc 5 и Arc 7 запланированы на «начало лета». А для ПК Intel называет второй квартал как ориентировочный срок выпуска.