Цены на видеокарты AMD Radeon RX 6000 в Европе опустились ниже рекомендованных

Анализируя рыночные тенденции цен на видеокарты на протяжении полутора лет, ресурс 3DCenter наконец сделал долгожданное многими геймерами заключение – цены на устройства Radeon RX 6000 наконец опустились ниже рекомендованных значений.

В начале этого года началась тенденция к снижению розничных цен на видеокарты актуальных линеек, а в конце мая цены почти достигли рекомендованных значений. Ещё несколько недель потребовалось, чтобы преодолеть этот рубеж как минимум, для устройств AMD. Отмечается, что впервые за полтора года анализа цены на настольные видеокарты AMD с архитектурой RDNA2, продаваемые в Европе (Германии и Австрии), опустили ниже рекомендованных розничных цен.

Так, устройства линейки Radeon RX 6000 стоят в среднем 92% от рекомендованных значений. К тому же, ситуация с доступностью видеокарт этой серии была наилучшей за последние месяцы. Почти все модели, включая ранее дефицитную Radeon RX 6800XT (её было проблематично купить с самого начала 2021 года), теперь легко найти в продаже по приемлемым ценам.

Что касается видеокарт NVIDIA серии RTX 30, то они тоже подешевели по сравнению с предыдущим отчётом – на 4%. Однако средняя цена этой линейки всё ещё на 2% превышает рекомендованные розничные цены. Как ожидается, фактические цены видеокарт NVIDIA RTX 30 достигнут рекомендованных значений на протяжении одной или двух недель.

Это очередное снижение цен на видеокарты происходит как раз в тот момент, когда рынок криптовалют достигает самого низкого значения с конца 2020 года. Кроме того, прибыльность майнинга Ethereum достигла неприемлемого уровня, что вынуждает майнеров отказываться от новых закупок и продавать своё существующее оборудование, чтобы избежать инвестиционных потерь.

Вместе с тем 3DCenter предупреждает, что снижение цен на видеокарты в Европе может замедлиться в ближайшие недели. Это связано с тем, что обменный курс доллара США к евро достиг высокого уровня, что может побудить европейских ритейлеров скорректировать свои цены.

Источник: videocardz