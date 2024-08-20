NVIDIA объявила о партнерстве с MediaTek — мониторы с G-Sync не потребуют отдельного чипа

Сегодня NVIDIA объявила о партнерстве с MediaTek, которое принесет технологию G-Sync в чипы масштабирования этого производителя. Мониторы с новым чипом не будут нуждаться в отдельном и дорогом модуле NVIDIA G-Sync Ultimate.

Технология NVIDIA G-Sync, как и аналогичная AMD FreeSync, позволяет синхронизировать частоту обновления монитора с частотой воспроизведения кадров в игре. Монитор и видеокарта работают согласованно, чтобы устранить артефакты разрыва и предложить более плавное изображение.

Хотя обе технологии предлагают аналогичные функции, AMD FreeSync всегда имела важное преимущество — она не требует дополнительной аппаратной поддержки. Если же производитель монитора хочет добавить поддержку полного набора функций NVIDIA G-Sync, ему нужно добавить отдельный модуль, что увеличивает стоимость дисплея.

Благодаря партнерству с NVIDIA встроенный в мониторы чип масштабирования MediaTek будет обладать полным набором технологий G-Sync Ultimate. Такие чипы MediaTek являются популярными среди производителей мониторов, поэтому существует возможность удешевления технологии для клиента. Когда G-Sync была представлена более десяти лет назад, дополнительная микросхема NVIDIA для мониторов стоила более $200, соответственно увеличивая цену конечного устройства.

Кроме того, NVIDIA G-Sync Ultimate ощутимо греется и требует активного охлаждения. MediaTek в будущем чипе будет использовать специальную технологию ASIC — они будут значительно прохладнее и не будут нуждаться в активном охлаждении.

Однако неизвестно, на каких условиях масштабируемые чипы MediaTek будут использовать NVIDIA G-Sync. Не исключено, что часть расходов тоже будет перенесена на конечного пользователя. Тем не менее на распространение технологии за счет чипов MediaTek все же можно будет надеяться.

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Также NVIDIA отмечает, что недавно анонсированная технология Pulsar, которая обеспечивает четырехкратное увеличение четкости движений для уменьшения размытия с сохранением деталей, также поддерживается в новых чипах MediaTek.

Первыми мониторами с ними станут Acer Predator XB273U F5, AOC Agon Pro AG276QS2 и Asus ROG Swift PG27AQNR. Это 27″ модели с разрешением 1440p и частотой обновления 360 Гц.

Источники: NVIDIA, Tom’s Hardware

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