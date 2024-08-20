NVIDIA объявила о партнерстве с MediaTek — мониторы с G-Sync не потребуют отдельного чипа

Сегодня NVIDIA объявила о партнерстве с MediaTek, которое принесет технологию G-Sync в чипы масштабирования этого производителя. Мониторы с новым чипом не будут нуждаться в отдельном и дорогом модуле NVIDIA G-Sync Ultimate.
Технология NVIDIA G-Sync, как и аналогичная AMD FreeSync, позволяет синхронизировать частоту обновления монитора с частотой воспроизведения кадров в игре. Монитор и видеокарта работают согласованно, чтобы устранить артефакты разрыва и предложить более плавное изображение.
Хотя обе технологии предлагают аналогичные функции, AMD FreeSync всегда имела важное преимущество — она не требует дополнительной аппаратной поддержки. Если же производитель монитора хочет добавить поддержку полного набора функций NVIDIA G-Sync, ему нужно добавить отдельный модуль, что увеличивает стоимость дисплея.
Благодаря партнерству с NVIDIA встроенный в мониторы чип масштабирования MediaTek будет обладать полным набором технологий G-Sync Ultimate. Такие чипы MediaTek являются популярными среди производителей мониторов, поэтому существует возможность удешевления технологии для клиента. Когда G-Sync была представлена более десяти лет назад, дополнительная микросхема NVIDIA для мониторов стоила более $200, соответственно увеличивая цену конечного устройства.
Кроме того, NVIDIA G-Sync Ultimate ощутимо греется и требует активного охлаждения. MediaTek в будущем чипе будет использовать специальную технологию ASIC — они будут значительно прохладнее и не будут нуждаться в активном охлаждении.
Однако неизвестно, на каких условиях масштабируемые чипы MediaTek будут использовать NVIDIA G-Sync. Не исключено, что часть расходов тоже будет перенесена на конечного пользователя. Тем не менее на распространение технологии за счет чипов MediaTek все же можно будет надеяться.
Также NVIDIA отмечает, что недавно анонсированная технология Pulsar, которая обеспечивает четырехкратное увеличение четкости движений для уменьшения размытия с сохранением деталей, также поддерживается в новых чипах MediaTek.
Первыми мониторами с ними станут Acer Predator XB273U F5, AOC Agon Pro AG276QS2 и Asus ROG Swift PG27AQNR. Это 27″ модели с разрешением 1440p и частотой обновления 360 Гц.
Источники: NVIDIA, Tom’s Hardware
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