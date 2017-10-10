NVIDIA Pegasus — суперкомпьютер для самоуправляемых автомобилей 5-го уровня, способный выполнять 320 трлн операций в секунду

Компания NVIDIA анонсировала новую, более мощную вычислительную платформу, предназначенную для использования в самоуправляемых автомобилях. Компания утверждает, что новая система под кодовым названием Pegasus может использоваться для автономных систем 5-го уровня, которые обеспечивают возможность полностью самостоятельного управления без вмешательства человека.

Новая итерация платформы Drive PX обеспечивает производительность более 320 трлн операций в секунду, что более чем в 10 раз превосходит вычислительную мощность своего предшественника. Платформа Pegasus ориентирована на применение автопроизводителями и технологическими компаниями, занимающимися разработкой самоуправляемых автомобилей. Фактические поставки планируется начать во второй половине 2018 года.

Несмотря на то, что NVIDIA говорит о 5-м уровне автономности, фактически автопроизводители пока не готовы реализовать его. Большинство существующих автономных автомобилей соответствуют критериям лишь второго уровня. По заверениям Audi, её новый седан A8 относится к 3-у уровню автономности, но нынешние правила не позволяют активировать его. Большинство автомобильных компаний заявили, что они, вероятно, пропустят уровни 3 и 4 и сразу перейдут на уровень 5.

По мнению руководства NVIDIA, что беспилотные автомобили 5-го уровня автономности с новыми мощными GPU, скорее всего, сначала будут использоваться в сервисах каршаринга в ограниченных условиях, например, в университетских городках или аэропортах. Но как только их потенциал по безопасному управлению будет реализован, такие автомобили будут выведены на дороги общего пользования.

«Эти автомобили смогут сберечь много жизней», — заявил Дэнни Шапиро, старший директор по автоматическому управлению NVIDIA.

Для обеспечения безопасного управления автомобилям требуется постоянно анализировать окружающее пространство и выявлять потенциальные опасности. Для этого используются различные сенсоры, генерирующие большой объём данных. Их обработкой в режиме реального времени и занимается платформа Pegasus. Причём, по заявлениям NVIDIA, это устройство является невероятно компактным и производительным. Pegasus обладает вычислительной мощностью, сопоставимой с центром обработки данных с сотней серверов, но при этом по размерам сопоставимо с номерным знаком, заявил Шапиро.

Также NVIDIA анонсировала партнёрские отношения с компаниями Deutsche Post DHL Group и ZF с целью создания полностью автономных грузовиков к 2019 году.

Источник: The Verge