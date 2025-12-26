NVIDIA попробовала техпроцесс Intel 18A и ей не понравилось

По данным Reutersкомпания NVIDIA изучала возможность использования производственного техпроцесса Intel Foundry с нормами 18A, однако в конце концов не стала переходить к массовому выпуску чипов на этой платформе. Как отмечает агентство, «NVIDIA недавно протестировала, сможет ли производить свои чипы с использованием производственного процесса Intel, известного как 18A, но остановила дальнейшее движение в этом направлении, сообщили два человека, знакомых с ситуацией. NVIDIA не ответила на запрос о комментарии».

Такой шаг не обязательно свидетельствует о проблемах Intel Foundry. Ранее многие потенциальные клиенты уже обращались к Intel, чтобы оценить возможности техпроцесса 18A. Для разработчиков полупроводников это стандартная практика — сравнивать альтернативы конкурентам TSMC перед тем, как резервировать дополнительные производственные мощности.

На данный момент техпроцесс 18A воспринимают прежде всего как решение для внутренних продуктов Intel. Хотя в свое время Intel даже рассматривала отказ от этого техпроцесса. В то же время будущие варианты — 18A-P и 18A-PT — должны привлечь внешних заказчиков и рассматриваются как долгосрочные продукты Intel Foundry. Параллельно Intel активно развивает техпроцесс 14A, который становится ключевым для контрактного производства компании. Его релиз запланировали на 2027 год.

Intel уже сотрудничает с клиентами на этапе проектирования 14A, а потенциальные партнеры оценивают, насколько эта технология соответствует их требованиям. По отзывам первых клиентов, прогресс разработки вызывает высокую удовлетворенность, а сам узел 14A называют действительно конкурентоспособным.

Начиная с 2026 года, ожидается постепенная реализация партнерства Intel и NVIDIA, о котором стало известно в середине сентября. Оно предусматривает интеграцию видеокарт NVIDIA RTX в x86-системы-на-кристалле Intel. Пока непонятно, будет ли охватывать это сотрудничество услуги контрактного производства, однако пока соглашение между компаниями сосредоточено исключительно на поставке готовых продуктов.

Когда Intel выпустит версию 14A 0.5 PDK, можно ожидать новые отзывы от потенциальных клиентов Intel Foundry. Основное внимание рынка сосредоточено на дебюте техпроцесса 14A в 2027 году, а также на решениях 18A-P и 18A-PT для более специализированных сценариев применения.

Источник: techpowerup