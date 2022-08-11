NVIDIA представила движок Omniverse Avatar Cloud Engine (ACE) — более практичные виртуальные аватары реальных людей

NVIDIA известна своими усилиями по созданию реалистичных виртуальных аватаров с искусственным интеллектом, как и технических средств для разворачивания ИИ. Представленный ею инструментарий Omniverse Avatar Cloud Engine (ACE) облегчит их внедрение в чаты, игры и рабочие среды.

Комбинация моделей и сервисов ИИ помогает разработчикам быстро создавать виртуальных людей без необходимости использовать огромные вычислительные мощности. Небольшой стартап может создать и использовать такой же убедительный и практичный аватар, как и гигантская корпорация.

ACE использует несколько существующих программных средств и фреймворков. Его тезка, Omniverse, используется для создания анимации, управляемой искусственным интеллектом. Metropolis занимается задачами компьютерного зрения (такими как распознавание объектов). Merlin помогает с рекомендациями, а NeMo Megatron и Riva работают с моделями естественного языка и речью ИИ.

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Потребуется время, прежде люди начнут общаться с аватаром на основе ACE в ролевой игре или вселяясь в отель. Хотя NVIDIA утверждает, что ее ИИ находится на пути к прохождению теста Тьюринга, на данный момент ему явно не хватает реалистичности. Из демонстрационного видео легко можно понять, что разговор идет с компьютером. Достигнутая стадия развития все еще выглядит как промежуточный этап на пути к реализму. Другие компании также развивают свои средства отображения людей в виртуальной среде.

О начале развития NVIDIA Omniverse Avatar читайте на ITC.ua.

Источник: Engadget