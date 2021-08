NVIDIA рассказала, как воссоздала виртуальный аватар Дженсена Хуанга для выступления на конференции GTC 2021

Весной этого года в рамках открытия конференции GTC 2021 генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг провёл полуторачасовую пресс-конференцию на своей кухне, рассказывая о новинках компании. Но сейчас, во время проведения конференции SIGGRAPH 2021, NVIDIA рассказала, что апрельская пресс-конференция Хуанга была не совсем настоящей. Интерьер кухни, Дженсен Хуанг, его куртка, жесты, мимика, волосы – всё это было искусственно воссоздано с помощью компьютерной графики. Во всяком случае, на протяжении небольшого фрагмента презентации.

Just at the computer graphics conference SIGGRAPH 2021, Nvidia revealed through a documentary that April’s press conference was a “fake” one. In the screen, Jensen Huang’s kitchen, his leather clothes, even his expressions, movements, hair… are all synthetic#NVIDIA #SIGGRAPH pic.twitter.com/fyrb8wgCYa

— Jacobson (@jakobsonradical) August 12, 2021