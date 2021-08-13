NVIDIA рассказала, как воссоздала виртуальный аватар Дженсена Хуанга для выступления на конференции GTC 2021





Весной этого года в рамках открытия конференции GTC 2021 генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг провёл полуторачасовую пресс-конференцию на своей кухне, рассказывая о новинках компании. Но сейчас, во время проведения конференции SIGGRAPH 2021, NVIDIA рассказала, что апрельская пресс-конференция Хуанга была не совсем настоящей. Интерьер кухни, Дженсен Хуанг, его куртка, жесты, мимика, волосы – всё это было искусственно воссоздано с помощью компьютерной графики. Во всяком случае, на протяжении небольшого фрагмента презентации.

Just at the computer graphics conference SIGGRAPH 2021, Nvidia revealed through a documentary that April’s press conference was a “fake” one. In the screen, Jensen Huang’s kitchen, his leather clothes, even his expressions, movements, hair… are all synthetic#NVIDIA #SIGGRAPH pic.twitter.com/fyrb8wgCYa — Jacobson (@jakobsonradical) August 12, 2021

Для воссоздания виртуальной копии Хуанга использовалась платформа NVIDIA Omniverse, предназначенная для совместной работы в виртуальной среде и физически корректного моделирования в реальном времени. Она включает инструменты для создания анимаций.

Первоначально специалисты оцифровали главу компании при помощи множества цифровых зеркальных камер. Также была создана цифровая копия кухни Хуанга. Затем была создана трёхмерная модель главы NVIDIA. В дальнейшем было необходимо обучить систему искусственного интеллекта, что позволило создать реалистичную имитацию жестов и мимики Хуанга. Затем виртуального Хуанга добавили к изображению виртуальной кухни. В конечном итоге получилось достаточно реалистичное видео выступления главы компании, в котором виртуальный аватар был неотличим от реального человека.

«Чтобы создать виртуального Дженсена, команды провели полное сканирование лица и тела, чтобы создать 3D-модель, затем обучили ИИ имитировать его жесты и выражения и применили магию ИИ, чтобы сделать его клон реалистичным», — написала NVIDIA в своём блоге. «Цифровой Дженсен был затем перенесён в копию его кухни, которая была деконструирована, чтобы показать голодек в Omniverse, что удивило аудиторию и заставило их усомниться в том, какая часть выступления была реальной, а какая – воссозданной».

Следует отметить, что виртуальный Дженсен Хуанг присутствовал в кадре лишь непродолжительное время – всего 14 секунд в промежуток времени с 1:02:41 до 1:02:55. Большую часть пресс-конференции реальный Хуанг вёл самостоятельно.

Компания NVIDIA также опубликовала видео, в котором подробно рассказывается о том, как её команда сделала выступление на конференции GTC 2021. Видео также включает фрагмент о создании виртуального Дженсена Хуанга и его виртуальной кухни.

Источник: vice