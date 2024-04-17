NVIDIA разрабатывает SFF Enthusiast GeForce — стандарт компактных игровых ПК и компонентов для них

NVIDIA работает с партнерами над созданием новой экосистемы небольших игровых ПК (SFF, Small Form Factor) с компактной видеокартой в формате SFF Enthusiast GeForce. В рамках своей новой инициативы. NVIDIA хочет помочь разработчикам компактных ПК выбрать лучшие компоненты. Несмотря на то, что существует много возможностей самостоятельно собрать компактный ПК не существует конкретного списка рекомендаций или стандартов, нет точного списка указаний относительно того, какое именно оборудование лучше всего сочетается друг с другом для этого.

Сайт Wccftech узнал, что NVIDIA сотрудничает с партнерами, среди которых не только производители видеокарт, но и корпусов, блоков питания и других компонентов, чтобы собрать компоненты, идеально подходящие для сборок SFF. Это важно, поскольку компактные сборки обычно более ограничены в выборе компонентов. Также для них важно оптимально распределить пространство внутри корпуса, создать надлежащее охлаждение и циркуляцию воздуха, а также подобрать блок питания.

NVIDIA разработает инструкции SFF, которые будут переданы ее партнерам и, в конечном итоге, помогут геймерам создавать небольшие, но мощные компьютеры. Рекомендации будут включать создание стандарта для производителей видеокарт и корпусов на основе размеров и зазоров в системе с компактной видеокартой и корпусом.

NVIDIA самостоятельно не будет разрабатывать никаких компонентов, включая видеокарты, однако партнеры будут иметь общий набор рекомендаций, который можно назвать стандартом, чтобы создавать компактные совместимые компоненты для их сочетания в компактный ПК, которые соответствовали бы стандарту «SFF Enthusiast GeForce».

Также эту отметку получат существующие компактные видеокарты, ожидается, что GeForce RTX 4060 и 4060 Ti станут первыми, которые получат этот лейбл. Известно, что под стандарт подходят некоторые видеокарты, занимающие три слота. Также отметка «SFF Enthusiast GPU» не ограничивается системами ITX. Пока нет точной даты, когда стандарт будет официально обнародован, но это должно произойти в ближайшее время.