NVIDIA RTX 50 Super представят на CES 2026, — инсайд и характеристики

Вадим Карпусь

Массовые предположения относительно возможного запуска серии NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER претерпели изменения. По данным источников в отрасли, официальный график выхода усовершенствованных вариантов видеокарт сместили на несколько месяцев.

Так, известный инсайдер Hongxing2020, который имеет тесные связи с производителями партнерских видеокарт, заявил, что серию RTX 50 SUPER отложили. В сети появлялись сообщения о возможном релизе под Рождество, но, похоже, эти данные неточны. В ближайшие месяцы NVIDIA сосредоточится на своей текущей серии RTX 50 с графическими процессорами Blackwell, которая и дальше производится в полном объеме. На данный момент у компании нет планов по ее снятию с производства.

По информации VideoCardz, возможный промежуточный вариант обновления Blackwell в виде видеокарт SUPER могут показать на CES 2026. Именно тогда ожидается официальный анонс. NVIDIA планирует увеличить объемы памяти в ключевых моделях высокопроизводительного сегмента, чтобы поднять их эффективность в более высоких разрешениях, особенно при активированной трассировке лучей и нейронном рендеринге.

В частности, компания готовится использовать новые микросхемы памяти GDDR7 плотностью 24 Гбит. Это позволяет создавать конфигурации с 18 ГБ памяти на 192-битной шине или 24 ГБ на 256-битной шине. Помимо увеличенного объема памяти, NVIDIA, предположительно, немного повысит количество шейдерных блоков и тактовые частоты GPU. Подробные предварительные сведения о характеристиках видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 50 SUPER и их сравнение с текущими моделями представлены в следующей таблице.

Вероятные характеристики NVIDIA RTX 50 Super

Задержка выхода серии RTX 50 SUPER свидетельствует о том, что NVIDIA хочет выжать максимум из текущей линейки Blackwell перед обновлением. Для пользователей это означает, что в ближайшее время ключевые решения на рынке графики останутся без изменений, а большие инновации в виде увеличенной памяти и улучшенных характеристик стоит ждать уже на CES 2026.

Источник: techpowerup

