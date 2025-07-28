NVIDIA RTX 5070 в процессоре ПК — Geekbench раскрывает GPU чипа N1X

В сети появились результаты тестов встроенной графики процессора NVIDIA N1X. Судя по характеристикам, это был лишь ранний прототип.

Слухи о системе на чипе NVIDIA N1X ходят уже давно. Сначала появилась информация о ее процессорной производительности, а теперь в Geekbench 6.4.0 есть новая запись с результатами тестов платформы в OpenCL. Спецификации из Geekbench подтвердили наличие 20 процессорных ARM-ядер, разделенных на два кластера по 10 в каждом. Однако на этот раз их частота зафиксирована как 4000 МГц против 2810 МГц в предыдущем результате.

Главной новостью стала информация о графической подсистеме, которая, если верить Geekbench, насчитывает 48 потоковых мультипроцессоров, что идентично дискретной RTX 5070 (6144 CUDA-ядра). В то же время их частота пока что не высокая — 1048 МГц, скорее всего, тестировался ранний инженерный образец.

Итак, в тесте OpenCL Чип набрал 46 361 балл — и этот результат находится на уровне мобильной RTX 2050. Также для сравнения, AMD Radeon 890M в подобных тестах достигает максимум 44 000 баллов. Еще интересно, что характеристики N1X все больше и больше напоминают другой чип NVIDIA — GB10 Superchip, который устанавливается в мини-ПК DGX Spark AI. Возможно, N1X планируется как адаптированная и более энергоэффективная версия для массового рынка.

Когда именно NVIDIA N1X будет представлен — пока неизвестно. По слухам, релиз ожидается в первом квартале 2026 года, возможно, вместе с новой волной AI Windows-ноутбуков. Если NVIDIA предоставит чипу достаточный TDP (известно, что сейчас N1X потребляет до 120 Вт) и повысит рабочую частоту (что вполне возможно для архитектуры Blackwell), N1X может стать первым ARM-чипом, способным бросить вызов AMD и Intel в сегменте производительных ноутбуков и даже Apple — в премиальном AI-сегменте.

Источник: Tom’s Hardware