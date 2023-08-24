NVIDIA за квартал заработала рекордные $13,5 млрд и $6,2 млрд чистой прибыли ─ все благодаря буму искусственного интеллекта

Компания Nvidia отчиталась об очередном успешном в финансовом плане квартале. Фактически, он оказался наилучшим за всю ее историю.

На протяжении второго квартала финансового 2024 года Nvidia получила доход в сумме $13,5 млрд ─ на 101% больше, чем годом ранее. Слабые продажами настольных и мобильных GPU из-за спада на рынке ПК с лихвой компенсировал высокий спрос на чипы для систем ИИ. Доход от продажи решений для центров обработки данных составил рекордные $10,32 млрд, что на 171% больше, чем в аналогичном квартале предыдущего года. Всего за один квартал доход этого направления вырос на 141%. Доход от продажи игровых GPU оказался примерно на $1 млрд ниже, чем на пике пандемии, тем не менее он вырос на 22% в годовом исчислении и составил $2,48 млрд. Благодаря этим успехам Nvidia получила прибыль в размере $6,188 млрд ─ на 843% больше, чем в аналогичном квартале предыдущего года.

Nvidia верит, что игровое направление возвращается к росту. Отмечается, что сейчас уже 20% установочной базы приходится на современные решения RTX 3060 или лучше.

Nvidia ожидает, что следующий квартал будет еще лучше отчетного и ожидает доход на уровне $16 млрд. Столь стремительный прирост доходов вызван ожиданиями дальнейших сильных продаж решений для ЦОД.

Источник: The Verge