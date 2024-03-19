Новости Софт 19.03.2024 в 11:03 comment views icon

Nvidia запускает платформу с генеративным ИИ для создания роботов-гуманоидов

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Nvidia запускает платформу с генеративным ИИ для создания роботов-гуманоидов

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Генеративный искусственный интеллект поможет роботам выполнять действия на основе входных данных — с сочетанием текста и речи, видео, «человеческих демонстраций» и предыдущего опыта.

Как отмечает Reuters, компоненты генеративного ИИ под названием Project GR00T дополнят существующую аппаратную и программную платформу Nvidia для робототехники.

«Более умные и быстрые роботы будут работать в тяжелой промышленности по всему миру», — говорит Рев Лебаредиан, вице-президент Omniverse и Simulation Technology. «Мы сотрудничаем со всей мировой экосистемой роботов, чтобы ускорить разработку и внедрение».

«Jetson Thor» — это мощный компьютер, который стоит за программным обеспечением этого генеративного искусственного интеллекта и базирующийся на одной из ИИ-микросхем Nvidia. По словам компании, он предоставит роботам достаточно вычислительных мощностей для выполнения сложных задач и взаимодействия с людьми и машинами.

Инструменты включают возможность научить роботов принимать лучшие решения со временем — процесс, известный как «обучение с подкреплением». Nvidia также заявила, что выпустит предварительно обученные модели роботизированных устройств и другое программное обеспечение, которое улучшит функции робототехнической руки и возможности сенсорной работы с несколькими камерами.

Напомним, неделю назад стартап Figure AI продемонстрировал первые результаты сотрудничества с OpenAI — на видео робот Figure 01 с легкостью воспринимал запросы зрением и на слух, а также предоставлял полноценные ответы или совершал действия, реагируя на запросы человека.

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