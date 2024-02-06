Никакого VR-порно: Apple допустила «роковую» ошибку в разработке Vision Pro

Разочарованные клиенты жалуются на Reddit, что гарнитура Apple, несмотря на множество других развлекательных предложений, не позволяет смотреть порно в виртуальной реальности.

Просматривать порносайты все еще можно в стандартной «плоской» форме, но это точно не то, чего ожидали некоторые пользователи, отдав $3500 за жизнь в мире виртуальной реальности.

«Кто-нибудь смотрел порно на Vision Pro? Очень хочется, чтобы это заработало. Если кто-то добился успеха, расскажите и мне как это сделать», — написал пользователь в сабредите r/oculusnsfw (через Gizmodo) в день выпуска гарнитуры Apple.

В комментариях Vision Pro уже обозвали «поясом верности за $3500».

Oculus NSFW — самый большой сабредит о VR-порно столкнулся с нашествием тем от покупателей гарнитуры Apple под названиями: «Нет порно?», «Мы, люди WebXR, хотим порно» и «Так э-э… где все 3D-порно?».

В магазинах США Vision Pro доступна со 2 февраля — за $3500 и отдельной доплатой за рецептурные линзы В день запуска гендиректор Apple Тим Кук объяснил высокую цену гарнитуры тем что она является «технологией будущего».

Сейчас в магазине Vision Pro есть миллионы программ и игр, среди которых более 99%, вероятно, немодифицированные версии для iPad, і только 600 — созданы специально для гарнитуры. Netflix и YouTube не предоставили отдельных приложений, но контент последнего можно просматривать через альтернативное приложение Juno.