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Обещанное Илоном Маском разоблачение Twitter в «истории Хантера Байдена» стало провальным, но раскрыло личные данные высокопоставленных лиц США

Обещанное Илоном Маском разоблачение Twitter в «истории Хантера Байдена» стало провальным, но раскрыло личные данные высокопоставленных лиц США

Предоставленные Маском переписки не демонстрируют обещанных «разоблачений», вместо этого их некоторым участникам придется сменить адреса электронных почт.

Приверженец «абсолютной свободы слова» и новый генеральный директор Twitter Илон Маск недоволен давним решением экс-руководства соцсети «подавлять» новость о «ноутбуке Хантера Байдена», опубликованной непосредственно перед президентскими выборами США в 2020 году.

История с ноутбуком Хантера

Опубликованная The New York Post в октябре 2020 года статья основывалась на файлах, якобы полученных с ноутбука сына Джо Байдена, Хантера. Но то время он являлся членом совета директоров украинской энергокомпании Burisma, против которой было начато расследование.

В материале сообщается, что Джо Байден спустя год «надавил» на власти Украины с целью прекратить расследование и уволить генпрокурора Виктора Шокина.

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Также журналисты обнаружили в ноутбуке медиа, на которых Хантер занимается сексом и употребляет наркотики.

Обещанное Илоном Маском разоблачение Twitter в "истории Хантера Байдена" стало провальным, но раскрыло личные данные высокопоставленных лиц СШАОбещанное Илоном Маском разоблачение Twitter в "истории Хантера Байдена" стало провальным, но раскрыло личные данные высокопоставленных лиц США1

Решения Twitter и «расследования» Маска

В прошлом месяце Маск обещал предоставить внутреннюю переписку сотрудников и руководства Twitter, которая должна была продемонстрировать, как протекал процесс «блокировки» статьи.

В пятницу журналист Мэтт Тайби (которому Маск предоставил документы) опубликовал длинный тред в Twitter со скриншотами электронных писем участников кампании Байдена и внешними политическими лидерами. Среди прочего, проскакивает «конфиденциальное» письмо от заместителя главного юрисконсульта соцсети.

В письмах показано как команда Twitter пытается объяснить свое решение скрыть статью The New York Post об утечке файлов с ноутбука Хантера. На то время многие усомнились в подлинности файлов, и в соцсети решили «запретить» ссылки и изображения, связанные с историей, сославшись на свою «политику распространения материалов, полученных хакерами».

Шаг вызвал критику не только со стороны республиканцев, но и от сторонников свободы слова (таких, как Маск).

По всей видимости Илон Маск надеялся, что покажет как «подло» экс-сотрудники Twitter помогают Джо Байдену, однако вместо этого продемонстрировал, что команда просто решает рабочие моменты и думает как принять трудное решение о модерации.

«Я изо всех сил пытаюсь разобраться в политической подоплеке для обозначения этой истории. Будем ли мы отмечать подобные ситуации небезопасными?» — спрашивает один сотрудник у другого.

Йоэль Рот, экс-руководитель отдела доверия и безопасности Twitter, пишет, что компания решилась вести себя осторожно, учитывая «серьезные уроки и риски 2016 года». Экс-заместитель генерального юрисконсульта соцсети Джим Бейкер соглашается с этим решением и пишет, что «для нас разумно предположить, что это «взломанные файлы» и осторожность оправдана».

Письма не показывают то, как было принято первоначальное решение о блокировке — руководители обсуждают, был ли сделан тогда правильный выбор. Мэтт Тайби сообщает, что Джек Дорси, который на то время руководил компанией, не знал о решении.

Маск, похоже, рассматривает эти переписки как «вмешательство правительства».

«Если это не является нарушением Первой поправки к Конституции — то что это?», — пишет Илон.

Сам Тайби подытоживает:

«Среди того, что я увидел, нет никаких доказательств участия правительства в истории с ноутбуком».

Раскрытие личных данных 

Между тем, обрабатывая файлы, журналист показал адреса электронных почт высокопоставленных лидеров — самого Дорси и представителя демократов Ро Ханны. История также раскрыла имена некоторых сотрудников Twitter, которые обсуждали модерацию. Учитывая внимание к истории с ноутбуком Хантера Байдена, люди могут подвергнуться критике и преследованиям.

«Не понимаю зачем называть имена. Это опасно», — написал соучредитель Twitter Биз Стоун.

Позже Тайби удалил твит с адресом электронной почты Дорси. Другой, с данными Ро Ханны, тоже пока не показывается в треде.

Джек Дорси ситуацию не комментировал, от Twitter (который лишился команды по связям с общественностью) тоже ответа не поступало.

Ро Ханна прокомментировал ситуацию так:

«Как конгресмен, который представляет Кремниевую долину, я почуствовал, что действия Twitter могли нарушать Первую поправку, о чем и написал».

Источник: The Verge


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