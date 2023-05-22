Облачный гейминг Boosteroid с 1 июня получит первые ПК-игры Microsoft Xbox — Deathloop, Gears 5, Grounded и Pentiment

Подписчики Boosteroid уже в скором времени получат доступ к компьютерным играм Microsoft Xbox.

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С 1 июня на сервисе облачного гейминга будет доступна первая партия из четырех игр – Deathloop, Gears 5, Grounded и Pentiment, а позже появится поддержка игр, приобретенных в Microsoft Store. Это предусмотрено условиями 10-летнего соглашения, которое ранее корпорация заключила с Boosteroid, а также Nvidia, Ubitus и Nintendo, чтобы успокоить регуляторов в сделке по приобретению Activision Blizzard.

Команда Boosteroid, которая с 2017 года занимается разработкой программного обеспечения, базируется в Украине. Недавно количество пользователей на сервисе превысило 4 миллиона – теперь это фактически самый крупный независимый поставщик облачных игр в мире. Сервис предлагает облачную трансляцию игр как через веб-браузер, так и через специальные программы, в том числе для Windows, Linux, Android, Android TV и MacOS. Помимо самой Украины Boosteroid обслуживает геймеров в США, Великобритании и странах Европейского Союза.