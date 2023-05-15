Евросоюз одобрил сделку Microsoft и Activision Blizzard за рекордные $69 млрд

Антимонопольный орган Европейского Союза одобрил приобретение Microsoft компании Activision Blizzard. Решение стало для обеих компаний крупной победой после запрета сделки Великобританией.

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Решение ЕС означает снятие одного из трех наибольших препятствий для сделки Microsoft и Activision Blizzard. Федеральная торговая комиссия США через суд заблокировала сделку до вынесения своего окончательного решения в августе.

Позитивный вердикт Евросоюза принят после отрицательного решения британской CMA, обоснованного вредом конкуренции на рынке облачных игр. Microsoft заявила, что подаст апелляцию на это решение, а Blizzarld считает, что Британия создает трудности для развития бизнеса. Европейское решение прямо не повлияет на апелляцию в Великобритании, но косвенно повышает шанс позитивного результата.

Источник: Wall Street Journal