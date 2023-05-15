Евросоюз одобрил сделку Microsoft и Activision Blizzard за рекордные $69 млрд

Антимонопольный орган Европейского Союза одобрил приобретение Microsoft компании Activision Blizzard. Решение стало для обеих компаний крупной победой после запрета сделки Великобританией.
Решение ЕС означает снятие одного из трех наибольших препятствий для сделки Microsoft и Activision Blizzard. Федеральная торговая комиссия США через суд заблокировала сделку до вынесения своего окончательного решения в августе.
Позитивный вердикт Евросоюза принят после отрицательного решения британской CMA, обоснованного вредом конкуренции на рынке облачных игр. Microsoft заявила, что подаст апелляцию на это решение, а Blizzarld считает, что Британия создает трудности для развития бизнеса. Европейское решение прямо не повлияет на апелляцию в Великобритании, но косвенно повышает шанс позитивного результата.
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Источник: Wall Street Journal