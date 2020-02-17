Обновление Apple Quick Look теперь позволяет совершать покупки прямо в дополненной реальности

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Компания Apple начала распространение обновления для своего инструмента Quick Look, позволяющего пользователям iPhone и iPad проверять продукты в дополненной реальности, а затем покупать их напрямую.

Quick Look уже позволил ритейлерам предлагать предварительный просмотр своих продуктов в формате дополненной реальности. Для этого необходимо загрузить плоское изображение или 3D-модель продукта, чтобы покупатели могли увидеть, как товар может выглядеть в реальном мире. Теперь же розничные продавцы могут добавить новую кнопку в предварительный просмотр дополненной реальности, что позволит клиенту немедленно купить этот товар, например, с помощью Apple Pay.

Отмечается, что Home Depot, Wayfair и 1-800-Flowers уже поддерживают Quick Look. Так что потребители могут увидеть, как ваза и букет могут выглядеть на столе, или же посмотреть, как новая кушетка может выглядеть в конкретной гостиной.

Отметим, Apple представила инфтрумент Quick Look в 2018 году с выпуском ARKit 2, но пользователи могли только просматривать модели дополненной реальности. Если они хотели получить дополнительные сведения или купить предмет, приходилось закрыть Quick Look и перейти на веб-сайт продукта или приложение самостоятельно. Однако благодаря новым возможностям, теоретически, можно сразу же переходить на страницу покупки.

Apple также начала внедрять поддержку пространственного звука в сборках для разработчиков Quick Look для iOS и iPad OS. Это обновление добавляет соответствующие звуки к 3D-моделям, например, звук динамиков.

Источник: The Verge