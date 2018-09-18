Финальная версия iOS 12 стала доступна для загрузки

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Как и было запланировано, вчера вечером, 17 сентября, компания Apple выпустила финальную версию мобильной операционной системы iOS 12. Обновление уже доступно для совместимых устройств, как обычно, обновиться можно «по воздуху» или через магазин iTunes.

Обновление содержит ряд улучшений, нацеленных на повышение стабильности и быстродействия ОС, а также приносит немало функциональных новшеств.

Пожалуй, главное нововведений – новый раздел «Экранное время» и инструменты для контроля времени взаимодействия с мобильным устройством и установки ограничений времени, которое пользователь проводит в тех или иных приложениях.

Not gonna lie. #memoji are really fun to create and play with. I suspect this feature will help to drive even greater adoption of X and true depth camera capable iPhones. #iOS12 pic.twitter.com/oWyBfxdWoQ — KietChieng  (@KietChieng) September 15, 2018

Среди остальных новшеств iOS 12 можно выделить поддержку улучшенной технологии дополненной реальности ARKit 2, новый тип анимированных эмодзи Memoji на основе собственного лица пользователя, обновление приложения «Фото», «Быстрые команды» для голосового помощника Siri, позволяющие создавать последовательностей действий в приложениях и группировку уведомлений по приложениям.

Кроме того, в iOS 12 встроили почти полноценный менеджер паролей.

Он умеет генерировать и запоминать пароли, введенные на сайтах и в приложениях, предлагать их при повторном входе, а также предупреждать, если один и тот же пароль используется для входа на нескольких сайтах.

Еще одно видное нововведение – групповые звонки в Facetime, в которых одновременно смогут участвовать до 32 человек. Но, как мы уже рассказывали, эта функция задерживается.

Что радует, так это поддержка даже самых старых устройств, включая iPhone 5S, SE, iPad Mini 2, iPad Air и iPod touch шестого поколения. Вот полный список совместимых устройств:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 и 8 Plus

iPhone 7 и 7 Plus

iPhone 6S и 6S Plus

iPhone SE

iPhone 6 и 6 Plus

iPhone 5S

iPad Pro (9.7-inch, 10.5-inch, 12.9-inch)

iPad (2018)

iPad (5 поколение)

iPad Air и iPad Air 2

iPad mini 2, 3 и 4

iPod Touch (6 поколение)

Источник: Apple