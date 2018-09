Финальная версия iOS 12 стала доступна для загрузки

Как и было запланировано, вчера вечером, 17 сентября, компания Apple выпустила финальную версию мобильной операционной системы iOS 12. Обновление уже доступно для совместимых устройств, как обычно, обновиться можно «по воздуху» или через магазин iTunes.

Обновление содержит ряд улучшений, нацеленных на повышение стабильности и быстродействия ОС, а также приносит немало функциональных новшеств.

Пожалуй, главное нововведений – новый раздел «Экранное время» и инструменты для контроля времени взаимодействия с мобильным устройством и установки ограничений времени, которое пользователь проводит в тех или иных приложениях.

Not gonna lie. #memoji are really fun to create and play with. I suspect this feature will help to drive even greater adoption of X and true depth camera capable iPhones. #iOS12 pic.twitter.com/oWyBfxdWoQ

