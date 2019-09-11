Обновление AppleCare+: месячная подписка и распространение на наушники

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После анонса новых смартфонов iPhone 11 компания Apple без лишнего шума расширила план AppleCare+, предоставляющую право на дополнительное сервисное обслуживание.

Новая услуга в рамках AppleCare+ по сути превращает стандартную расширенную двухлетнюю гарантию в полноценную ежемесячную подписку, позволяя потребителям платить взносы и оставаться на расширенной гарантии до тех пор, пока конкретное устройство официально поддерживается производителем. В числе первых изменение заметил 9to5Mac.

Ранее Apple предлагала ежемесячные платежи в рамках AppleCare+, но это была своего рода рассрочка, а не полноценная подписка. И, похоже, Apple больше не предлагает такой возможности. С новым подходом Apple использует довольно четкую формулировку «платите ежемесячно, пока не отмените [подписку]».

Как отмечает 9to5Mac, ежемесячная подписка на AppleCare+ обойдется дороже по сравнению с покупкой стандартного AppleCare+ с периодом покрытия в 24 месяца, но она определенно лучше подходит для тех, кто хочет оставаться на расширенной гарантии годами. Увы, возможности перехода с обычного плана AppleCare+ на новый нет. Месячная подписка предлагается только для новых покупок; с момента покупки устройства у пользователя есть 60 дней, чтобы оформить расширенную гарантию AppleCare+.

AppleCare+ обычно покрывает два случая случайного повреждения устройства в течение двух лет. В случае использования ежемесячного плана на каждые 24 месяца дается до двух случаев повреждения.

AppleCare+ является частью подразделения сервисов и новая услуга с бессрочной расширенной гарантией вполне может и наверняка поспособствует дальнейшему росту доходов этого направления.

Кстати, одновременно был расширен список устройств AppleCare+, для которых можно купить расширенную гарантию. После обновления в нем появились наушники Apple и Beats. Стоимость расширенной гарантии составляет $29 и она покрывает два негарантийных случая повреждения, но во втором придется заплатить $29. Кроме того, она не покрывает потерю наушников, а ведь именно это то, с чем чаще всего сталкиваются владельцы беспроводных наушников.

Источник: The Verge