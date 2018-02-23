Обновление iOS 11.2.6, устраняющее сбой из-за индийского символа, породило ряд новых проблем

Недавно выпущенное обновление мобильной операционной системы iOS 11.2.6 устранило проблему с индийским символом, который блокировал роботу многих мессенджеров. Также были устранены и некоторые другие ошибки. Вместе с тем, данное обновление привело к появлению новой ошибки на мобильных устройствах Apple.

Отмечается, что после установки iOS 11.2.6 на некоторых устройствах пропадает индикатор уровня заряда батареи в статусной строке iPhone или iPad в верхнем правом углу экрана. В результате, пользователи не могут проверить уровень заряда аккумулятора, и это доставляет определённые неудобства. Некоторые пользователи начали размещать соответствующие скриншоты на различных площадках (1, 2, 3). Пока что нет сведений о том, проявляется ли эта проблема на каких-либо конкретных моделях iPhone или iPad, или же ей подвержены все устройства. Однако известно, что проявление сбоя имеет разный характер. Некоторые аппараты он вовсе не затронул. Некоторые пользователи заявляют, что отображение индикатора батареи возобновляется, если зайти в «Настройки», но значок снова пропадает при переходе на домашний экран или в сторонние приложения. Но некоторые пользователи уверяют, что даже открытие «Настроек» не приводит к появлению значка батареи в статусной строке, а для проверки уровня заряда им приходится часто посещать раздел «Аккумулятор» в «Настройках».

Кстати, это не единственный баг, с которым столкнулись пользователи после установки обновления iOS 11.2.6. Также сообщается о потере соединения с наушниками AirPods, появлении странных графических сбоев и неравномерном управлении громкостью.

Источник: Forbes