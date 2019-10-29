Обновление iOS 13.2 принесло поддержку AirPods Pro, Deep Fusion, улучшение камеры и новые эмодзи





Компания Apple выпустила обновления для многих своих операционных систем: iOS 13.2, iPadOS 13.2 и tvOS 13.2. Больше всего новых функций и возможностей появилось в iOS 13.2, на которой мы и остановим наше внимание.

Эта версия мобильной операционной системы получила поддержку новой модели беспроводных наушников AirPods Pro с функцией активного шумоподавления. Также обновление улучшило работу камеры смартфонов iPhone 11 и 11 Pro. В частности, была добавлена поддержка технологии Deep Fusion, призванной повысить качество фотографий. Она работает в фоновом режиме и активируется автоматически в зависимости от условий освещения. Работа технологии заключается в том, что камера делает несколько снимков одной сцены: 4 фотографии ещё до фактического нажатия на соответствующую кнопку съёмки, 4 фотографии уже после нажатия на кнопку, ещё одну фотографию с длительной выдержкой. Затем 8-ядерный блок Neural engine анализирует все снимки, выбирает наилучшие из них и создаёт высококачественное итоговое изображение с HDR, хорошей детализацией и резкостью.

Еще одним улучшением работы приложения камеры стала возможность вручную изменять разрешение и частоту кадров при записи видео. Раньше для изменения параметров записи видео требовалось сворачивать приложение камеры и заходить в «Настройки» и делать ещё несколько переходов по самому меню. Теперь же внести все необходимые изменения можно в верхнем правом углу приложения камеры. Нажатие на значок с левой стороны переключает между режимами записи 4K и HD (1080p), а значок с правой стороны позволяет изменять частоту кадров (30 или 60 кадров в секунду для Full HD видео и 24, 30 или 60 кадров в секунду для 4K). Но воспользоваться этой возможностью смогут только владельцы новейших моделей смартфонов iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Для владельцев моделей предыдущих поколений это изумительное улучшение всё ещё недоступно.

Также в iOS 13.2 появилась возможность выбора, благодаря которой пользователи могут решить, хотят ли они делиться аудиозаписями своих запросов к Siri с разработчиками из Apple, чтобы те могли улучшить продукт. Кстати, эта функция – это единственное нововведение в tvOS 13.2.

Вместе с тем, пользователям стали доступны иконки эмодзи, включая еду, животных и людей с ограниченными возможностями. Также появилась многопользовательская голосовая поддержка HomePod, позволяющая умному динамику распознавать до шести разных голосов.

Источник: The Verge 1, 2