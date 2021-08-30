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23 августа в австралийской рознице появилась обновленная версия консоли Playstation 5 с модельным номером CFI-1102A — она почти на 300 грамм легче оригинальной ревизии CFI-1000. Блогер Остин Эванс опубликовал видео с разборкой устройства, которое раскрывает тайну облегченной конструкции — новый, более компактный радиатор системы охлаждения.

Оригинальная PS5 весит 3828 грамм, а новая ревизия — 3542 грамм. То есть, вторая на 286 грамм легче. По словам Эванса, снижение общей массы достигается полностью за счет нового радиатора, который значительно меньше оригинального. Радиатор в новой ревизии PS5 на треть компактнее, а его масса составляет 1368 грамм (по сравнению с 1640 граммами у оригинальной модели). Также в обновленной версии отсутствует массивная медная пластина.

Также немного изменилась форма вентилятора — в новой ревизии лопасти стали более изогнутыми. При этом масса осталась прежней — 257 грамм, как и производитель — Delta Electronics.

Почему Sony сменила радиатор на столь раннем этапе жизненного цикла PS5 — точно не ясно. Но Эванс отмечает, что в результате этот экземпляр, который он тестировал, грелся сильнее — температура из вентиляционных отверстий с запущенной игрой составила 55–56°C против 52°C у оригинальной модели. При этом обновленная версия PS5 работала немного тише — 42,1 дБ против 43,5 дБ.

Рабочую температуру SoC блогер не замерял и полноценной оценить эффективность измененной СО в сравнении с оригинальной пока невозможно.