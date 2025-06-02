Обновление Windows 11 улучшает производительность в играх — ликвидированы утечки памяти и лаги

Кумулятивное обновление KB5058499 исправляет проблемы с производительностью, которые возникли у некоторых геймеров на Windows 11 24H2.

Регулярное обновление в конце месяца не содержит исправлений безопасности, зато сконцентрировано на ошибках и улучшении пользовательского опыта. Два изменения имеют непосредственное отношение к комфорту в играх — они касаются работы памяти и графического ядра. Вот полный список:

[Графическое ядро] Исправлено: проблема, из-за которой некоторые игры переставали реагировать после обновления до 24H2.

[Утечка памяти] Исправлено: Это обновление решает проблему в службе ввода, которая приводит к увеличению использования памяти, что потенциально влияет на производительность при многопользовательском, многоязычном и удаленном использовании рабочего стола.

[BitLocker] Исправлено: Это обновление решает проблему, из-за которой устройства с BitLocker на съемных дисках могли столкнуться с ошибкой синего экрана после выхода из режима сна или гибридной загрузки.

[Экраны загрузки] Исправлено: Это обновление решает проблему, из-за которой начальные экраны загрузки, такие как PIN-код BitLocker, ключ восстановления BitLocker и экраны меню загрузки, отображались медленно.

[Мультимедиа] Исправлено: Если в расширенных настройках камеры включить режим нескольких приложений или базовый режим камеры, регистрация лица Windows Hello могла не работать и отображать плохой предварительный просмотр камеры.

[Сеть] Исправлено: Это обновление решает проблему, из-за которой Windows Server 2025 всегда отображает сеть как «общедоступную» на новых контроллерах домена. Теперь перед использованием адресов обратной связи проверяется имя контроллера домена, чтобы обеспечить правильное связывание протокола LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

В тестах сайта Windows Latest «Служба ввода» Windows 11 24H2 вызывала выброс памяти (внезапно использовала чрезмерный объем памяти). Когда это происходило, ввод задерживался во время игры. Эта давняя проблема 24H2 касалась клавиатуры, мыши и сенсорного управления.

После обновления с 23H2 до 24H2 некоторые пользователи сообщили о значительном падении производительности. Приложения или игры будут зависать при выполнении простых действий, таких как движение мыши. Кроме того, игры на Unreal Engine 5 вызвали аварийное завершение работы ПК из-за ошибок «управления памятью», которые возникали после задержек ввода. Зато Windows 11 23H2 работала бесперебойно в тех же задачах. А вот версия 22H2 тоже имела проблемы с играми.